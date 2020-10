ANAGRAFE. DA OGGI APERTE LE PRENOTAZIONI PER RICHIEDERE SPID IN VIA LARGA

Due sportelli attivi nel Salone Centrale grazie alla collaborazione con Camera di Commercio. Appuntamenti a partire dal 12 ottobre. Cocco: “Grazie al supporto dei nostri operatori ci auguriamo di portare Spid sugli smartphone di tutti i milanesi”



Milano, 6 ottobre 2020 – Spid facile in Anagrafe. Da oggi è aperta la prenotazione online per richiedere l’attivazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale, lo strumento che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

A partire da lunedì 12 ottobre due sportelli all’interno del Salone centrale di via Larga 12 saranno dedicati all’attivazione gratuita dell’identità Spid. Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con Camera di Commercio e InfoCert, uno degli Identity Provider accreditati da Agid per la fornitura delle identità digitali e la gestione dell’autenticazione degli utenti.

“Attraverso questo nuovo servizio ci auguriamo di portare Spid sugli smartphone di tutti i cittadini milanesi – commenta Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici -. Il Comune di Milano ne ha promosso da tempo la diffusione e l’utilizzo e i nostri servizi online prevedono già l’accesso con Spid. Oggi aggiungiamo un altro tassello nel nostro percorso di trasformazione digitale e lo facciamo mettendo al centro i cittadini: grazie al supporto dei nostri operatori, formati da Camera di Commercio che ringrazio per la collaborazione, avere Spid sarà facile e veloce. Inoltre, per tutti i dubbi, le domande e le curiosità il giorno dell’appuntamento sarà disponibile un piccolo manuale di istruzioni per l’uso”.

“Stiamo assistendo a un rapido cambiamento nella direzione di un territorio sempre più smart e digitale, un cambiamento culturale che era già in atto, ma che di fronte all’emergenza Covid le istituzioni sono chiamate ad accelerare e rafforzare – dichiara Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Il rilascio di Spid presso l’anagrafe comunale va in questa direzione, con l’obiettivo di rendere la Pubblica Amministrazione sempre più semplice, accessibile e veloce per le imprese e i cittadini. Un ulteriore passo del percorso che da tempo stiamo condividendo con il Comune di Milano per costruire una città digitale e innovativa proiettata nel futuro”.

Spid può essere richiesto dai cittadini maggiorenni. Per informazioni e per richiedere l’appuntamento: https://www.comune.milano.it/servizi/richiedi-spid-in-comune?fromSearch=true