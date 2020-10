Buccinasco – Variazione di bilancio, più fondi per le scuole

Buccinasco (6 ottobre 2020) – Il Consiglio comunale ieri sera ha approvato la terza variazione di bilancio, stabilendo di aumentare i fondi da destinare alle scuole e ai servizi scolastici, considerati necessari per far fronte all’emergenza sanitaria e ai bisogni delle famiglie.

“Il bilancio del nostro Comune – spiega il sindaco Rino Pruiti, assessore al Bilancio – si conferma ancora una volta virtuoso: con questa terza variazione al Bilancio di previsione diamo atto che il saldo di parte corrente risulta positivo per 500 mila euro, che si aggiungono ad altrettanti 500 mila euro si cui già potevamo contare. Abbiamo quindi a disposizione un milione di euro che, per ferma volontà politica, abbiamo deciso di destinare al finanziamento delle opere pubbliche. Utilizzeremo un ulteriore saldo positivo per scuole e nidi comunali: potremo così finanziare il servizio di post orario che, vista la nuova organizzazione per l’emergenza Covid, ha un costo maggiore dello scorso anno, e prevedere maggiori fondi per i servizi educativi scolastici dedicati a bambini e ragazzi con disabilità”.

“Ancora una volta – continua il sindaco Pruiti – spiace rilevare che la minoranza non ha ritenuto di condividere progetti importanti per la città”.