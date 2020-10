Droga. Dalla Comasina, al Lorenteggio, a Bonola e Rozzano: quattro pusher in Manette

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 ottobre 2020 – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Comasina hanno arrestato un italiano 29enne, già agli arresti domiciliari. Durante il controllo previsto dalla misura alternativa alla detenzione, i poliziotti hanno trovato 3 piantine di #marijuana, 230 grammi di #hashish e 26 grammi di #cocaina. Con lui c’era un 16enne, con precedenti di polizia, che è stato denunciato a piede libero perché, negli slip, nascondeva 2 involucri di marijuana e 330 euro.

Un’intensa attività d’indagine ha portato nel pomeriggio gli agenti del Commissariato Lorenteggio in via Inganni dove un 42enne albanese gestiva lo spaccio dal proprio appartamento: rinvenuti e sequestrati 135 grammi di cocaina, altro materiale per imballare droga e 970 euro.

Alle ore 19, nei parcheggi del Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno arrestato un 33enne marocchino. In macchina aveva 47 grammi di hashish e quasi 16mila euro in contanti. Altri 11mila euro euro e un bilancino di precisione sono stati rinvenuti e sequestrati nel suo appartamento.

Infine, alle 20,30 in via Tracia, gli agenti del Commissariato Bonola hanno arrestato in flagranza un 23enne marocchino, sorpreso dai poliziotti mentre vendeva droga a un altro ragazzo: aveva con sé 24 grammi di hashish e 200 euro.

