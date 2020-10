Il caso di Anna Politkovskaja. In Bicocca due appuntamenti per non dimenticare

Università degli studi di Milano-Bicocca

6 ottobre 2020, ore 17.00

Evento in streaming

7 ottobre 2020, ore 20.30

Auditorium G. Martinotti

Via Vizzola, 5 – Milano

In presenza e in streaming

Il caso di Anna Politkovskaja

Due appuntamenti per non dimenticare

Milano-Bicocca propone due appuntamenti per rendere omaggio alla giornalista russa Anna Politkovskaja, ricordando il suo impegno per la difesa dei diritti umani e per la libertà da ogni oppressione. La giornalista fu uccisa il 7 ottobre 2006, in circostanze mai chiarite.

Il 7 ottobre 2020, alle ore 20.30, andrà in scena all’Auditorium G. Martinotti “Donna non rieducabile” di Ottavia Piccolo, un monologo teatrale con brani autobiografici e articoli della giornalista.

L’evento sarà in streaming, ma sarà possibile partecipare in presenza, previa prenotazione online, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il monologo teatrale sarà preceduto il 6 ottobre alle ore 17.00 da una riflessione sulla figura della giornalista, introdotta dalla rettrice, Giovanna Iannantuoni. A seguire, gli interventi di Ottavia Piccolo, Carmen Leccardi e Barbara Biscotti.

A moderare l’incontro in streaming sarà Flavia Fratello, giornalista televisiva.

Programma completo

Le informazioni su come accedere alle dirette e come prenotarsi all’evento teatrale, saranno disponibili a breve sul sito www.unimib.it

Entrambi gli eventi sono organizzati dalla Biblioteca d’Ateneo di Milano-Bicocca.