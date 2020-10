Powervolley Milano vuole il tris in campionato contro Vibo

L’Allianz Powervolley ospita i calabresi per la terza di Superlega: obiettivo 3 punti per mantenere il primato

IN SINTESI: Dopo i successi contro Cisterna e Monza ed il primato in classifica a punteggio pieno a quota 6 punti, l’Allianz Powervolley Milano scende in campo per la terza giornata di Superlega (primo dei due turni infrasettimanali della stagione). Avversario sul campo dell’Allianz Cloud del team meneghino sarà Vibo Valentia, già affrontata lo scorso 20 settembre per gli ottavi di Coppa Italia e sconfitta 3-1. Sarà tuttavia una partita diversa, motivo per cui coach Piazza ha chiesto alla sua squadra massima attenzione e determinazione, perché la formazione calabrese è un avversario da non sottovalutare. «Ci aspetta una gara impegnativa nel nostro campo. Vibo è una squadra che vedo che sta giocando sempre meglio partita dopo partita. Noi dobbiamo lavorare tanto ancora, ci sono sbavature che non ci possiamo permettere se vogliamo fare qualcosa di buono nel campionato».

MILANO – Vigilia di campionato per l’Allianz Powervolley Milano che domani sera, sul campo casalingo dell’Allianz Cloud, ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la terza giornata di Superlega. La formazione milanese, forte dei due successi ottenuti nelle prime due gare, cerca un’importante affermazione per continuare a rimanere in vetta alla classifica a punteggio pieno. Avversario di turno sarà la compagine calabrese che si presenterà a Milano con il coltello tra i denti per cercare i primi punti della stagione.

Non sarà un confronto facile per Matteo Piano e compagni che, dopo aver vinto contro Cisterna e Monza, sono desiderosi di proseguire la propria marcia immacolata in Superlega. Aver battuto due dirette concorrenti come i pontini e brianzoli ha riempito di fiducia ed energia l’ambiente Powervolley ed il terzo turno in programma nel primo dei due appuntamenti infrasettimanali della stagione offre lo scontro contro Vibo Valentia. Le due compagini si sono già affrontate non più tardi di due settimane fa (era il 20 settembre) per la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con Milano che si era imposta 3-1. Sarà una gara totalmente diversa quella che andrà in scena domani all’Allianz Cloud, soprattutto perché i calabresi hanno iniziato a sviluppare un gioco in linea con i valori del roster. Sebbene il team guidato da coach Baldovin sia ancora fermo a quota 0 in classifica, nelle ultime gare Vibo Valentia ha mostrato segnali di crescita che devono alimentare l’attenzione che i ragazzi di coach Piazza dovranno mettere in campo, soprattutto perché si presenterà una squadra in cerca di punti ed in cerca di vendetta, sportivamente parlando, dopo la sconfitta di coppa. Si troverà però di fronte una squadra con il vento in poppa, con un entusiasmo alle stelle ma anche con la testa proiettata all’obiettivo.

Un lavoro di fino, per non farsi distrarre dalla ribalta del primo posto e per mantenere alta l’asticella della determinazione e dell’impegno: è il lavoro che più si confà alle qualità di Roberto Piazza, tecnico del team meneghino che presenta così il confronto con Vibo Valentia: «Mercoledì contro Vibo ci aspetta una gara impegnativa nel nostro campo. Verranno certamente arrabbiati con noi perché proprio contro di noi hanno perso in casa la gara di qualificazione in Coppa Italia, anche se poi sono andati a vincere 3-0 a Verona, dimostrazione del loro reale valore. Vibo è una squadra che vedo che sta giocando sempre meglio partita dopo partita, anche se non sono arrivati i risultati in campionato, motivo per il quale il nostro obiettivo è quello di non pensare alle tante partite che ci saranno in questo periodo, ma di fare un passo alla volta. Dobbiamo lavorare tanto ancora, ci sono sbavature che non ci possiamo permettere se vogliamo fare qualcosa di buono nel campionato».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà il confronto numero 9 tra le due società: 6 vittorie per Milano, 2 per Vibo.

EX

Marco Rizzo a Milano nel 2014/2015.

DIRETTA TV

Il match Allianz Powervolley Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 20.30.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi (L). All. Piazza.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta – Drame Neto, Chinenyez – Cester, Rossard – De Falco, Rizzo (L). All. Baldovin.

Arbitri: Goitre – Pozzato. Terzo arbitro: Pernpruner.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.