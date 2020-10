Rho. Il Sindaco Pietro Romano sollecita la riapertura dell’ufficio postale di via Giusti

Rho, 5 ottobre 2020 – Non si ferma l’azione di sollecito e pressione del Sindaco Pietro Romano nei confronti di Poste Italiane per la riapertura dell’ufficio postale di via Giusti, dopo che è stato riaperto l’ufficio a Lucernate questo lunedì 5 ottobre.

Così commenta il Sindaco Pietro Romano: “Non posso ritenermi soddisfatto per la riapertura del solo ufficio postale di Lucernate: non basta! La criticità permane infatti per l’ufficio postale di via Giusti. La sua chiusura sta creando reali e gravi disagi alla popolazione di questo quartiere (uno dei più popolosi della Città di Rho) soprattutto tra gli anziani che hanno difficoltà negli spostamenti e che sono poco avvezzi all’utilizzo dei servizi online pure pubblicizzati anche sui nostri canali istituzionali. Inoltre ogni giorno l’ufficio postale centrale di Via Serra è preso d’assalto anche dagli utenti dell’ufficio chiuso, determinando lunghe file e assembramenti che sono da evitare in questo periodo emergenziale. In ossequio alla delibera del Consiglio Comunale, che mi impegna in prima persona, e per la necessità di fornire alla Cittadinanza le richieste informazioni, ho risollecitato a Poste Italiane che mi sia comunicata al più presto la data prevista per la riapertura dell’ufficio di via Giusti, che non è più procrastinabile.”

Gli uffici postali di Lucernate e di Via Giusti erano stati chiusi ad inizio marzo nel rispetto dei provvedimenti governativi emanati per contrastare l’incremento dei casi di contagio da Covid-19, avendo come obiettivo principale la tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini. Nel frattempo il lockdown è terminato ormai da più di quattro mesi e, nonostante le ripetute promesse, la riapertura è stata rinviata.

Il Sindaco aveva segnalato più volte la necessità delle riaperture degli uffici postali. Il 4 giugno 2020 Poste Italiane aveva comunicato, proprio con riferimento all’ufficio di via Giusti, che la riapertura era già stata richiesta alla sede centrale ed era prevista “nelle prossime settimane”.

Successivamente, in data 6 agosto, a seguito di nuovo sollecito, Poste Italiane aveva comunicato che la chiusura di tale ufficio “non riveste carattere definitivo e che l’azienda, a seguito della Sua richiesta, proseguirà con un costante monitoraggio al fine di valutare la data definitiva di riapertura degli Uffici Postali”.

Ma il tempo ha continuare a passare e nel frattempo sono continuate anche le manifestazioni di protesta di cittadini davanti agli uffici postali, petizioni, interrogazioni in Parlamento ed in Regione Lombardia e conseguente risonanza sui media.

Anche il Consiglio Comunale di Rho ha deliberato all’unanimità nell’ultima seduta del 30 settembre 2020 di richiedere da parte del Sindaco “l’immediata riapertura di tutti gli uffici postali presenti sul territorio del Comune di Rho ovvero di occuparsi personalmente del disagio creatosi della mancanza di un servizio pubblico essenziale, negato” nonché di “richiedere a Poste Italiane di rendersi disponibili ad aggiornamenti circa il piano industriale e di sviluppo della presenza del servizio nella città di Rho”.

Al momento Poste Italiane ha però riaperto solo l’ufficio a Lucernate.