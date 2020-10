Usmate Velate: Campagna vaccinale antinfluenzale in Villa Scaccabarozzi: tutte le info

Confermata la sinergia nell’individuazione degli spazi fra Comune e Medici di Medicina Generale

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 6 ottobre 2020 – Si terrà in Villa Scaccabarozzi (Via Cottolengo 20, a Velate), in spazi già individuati di comune accordo fra Amministrazione Comunale e Medici di Medicina Generale del territorio, la Campagna vaccinale antinfluenzale. Prenderà il via nel mese di novembre e seguirà il calendario redatto da ciascun Medico.

“Il Comune, considerata l’eccezionalità della situazione sanitaria e la necessità del massimo coinvolgimento della popolazione, si è messo subito a disposizione per concedere spazi che fossero compatibili con le esigenze logistiche e organizzative di una campagna di vaccinazione – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – abbiamo concordato l’utilizzo di Villa Scaccabarozzi che si presta alle esigenze degli utenti e della fascia più anziana di popolazione. Abbiamo così dato riscontro positivo ad ATS di Monza e Brianza che chiedeva la collaborazione dei Sindaci nell’individuazione di strutture pubbliche da mettere a disposizione dei medici del territorio”.

La vaccinazione è gratuita e verrà effettuata solo su appuntamento. Di conseguenza, sarà fondamentale concordare giorno e orario di vaccinazione col proprio Medico di Medicina Generale al fine di poter accedere al servizio.

“Mi unisco all’appello dei Medici di Medicina Generale – prosegue il Sindaco Mandelli – ATS fornirà più vaccini rispetto agli altri anni, per cui l’invito è di mantenere la calma in fase di prenotazione. Il vaccino è garantito per le fasce di popolazione per le quali è rivolto”.

CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE – A CHI E’ RIVOLTA

La campagna è rivolta a tutte le persone con più di 65 anni (nate dal 1955), oltre che ai pazienti di ogni età con patologie a rischio quali cardiopatie croniche, malattie polmonari croniche, diabete mellito, epatopatie croniche e immunodeficienze acquisite o secondarie, patologie tumorali, patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine, pazienti con sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica e pazienti già sottoposti a trapianto d’organo o di midollo.

CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE – DISPONIBILITA’ DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Dott. Fernando Riso

SABATO 7, 14 e 21 NOVEMBRE: ORE 14-18

DOMENICA 8, 15 e 22 NOVEMBRE: ORE 9-13

Prenotazioni presso la Farmacia Rossi (Velate) durante gli orari di apertura.

Dott.ssa Simonetta Brambilla

SABATO 7 NOVEMBRE: ORE 9-13

DOMENICA 8 NOVEMBRE: ORE 14-18

SABATO 14 NOVEMBRE: ORE 9-13

DOMENICA 15 NOVEMBRE: ORE 14-18

Prenotazioni presso la Farmacia Rossi (Velate) durante gli orari di apertura.

Dott.ssa Claudia Sala

SABATO 7 NOVEMBRE: ORE 9-13

DOMENICA 8 NOVEMBRE: ORE 9-13

DOMENICA 22 NOVEMBRE: ORE 9-13

Prenotazioni al n 331-3140283 il mercoledì e il giovedì dalle 16,30 alle 18,30.

Dott. Daniele Origo

DOMENICA 8 NOVEMBRE: ORE 14-18

SABATO 14 NOVEMBRE: ORE 9-12 14-17

DOMENICA 22 NOVEMBRE: ORE 9-12 14-17

Prenotazioni allo 0236586103 da mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 18.30.

Dott.ssa Chiara Penati

SABATO 7 NOVEMBRE: ORE 14-18

DOMENICA 15 NOVEMBRE: ORE 14-18

SABATO 21 NOVEMBRE: ORE 9-13

Prenotazioni allo 0236586103 da mercoledì a sabato dalle 15.30 alle 18.30 per tutti gli over 65, previo accordi con la Dott.ssa per le categorie a rischio.