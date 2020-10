CORONAVIRUS. AD ABBIATEGRASSO IN AUMENTO I CASI DI COVID

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 7 ottobre 2020 – “Negli ultimi due giorni Ats ci ha segnalato nove nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di due guarigioni, un aumento decisamente in linea con l’incremento di casi che si sta riscontrando a livello nazionale – spiega il sindaco Cesare Nai -. Pur trattandosi di persone tutte asintomatiche o con lievi sintomi, alla luce di questo dato è importante tenere ancora più alta l’attenzione, seguendo scrupolosamente le norme di sicurezza, indossando la mascherina ed evitando gli assembramenti. Una raccomandazione in particolare la rivolgo ai giovani che frequentano i locali serali, e alle persone che frequentano il mercato cittadino, luoghi dove in alcune situazioni sono stati segnalati rischi di affollamento: è importante ora più che mai cercare di rispettare sempre il distanziamento per evitare di mettere in pericolo la propria salute e quella del prossimo. Ricordo inoltre che con il nuovo Dpcm in approvazione tornerà l’obbligo di portare la mascherina anche all’aperto.

Con l’impegno e la responsabilità di ognuno di noi sono sicuro che riusciremo ad affrontare con successo questo momento delicato e uscire presto da questa difficile situazione”.

Redazione