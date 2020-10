GADGET E NON SOLO… LE TENDENZE PERSONALIZZABILI

Milano, 7 ottobre 2020 – Ogni giorno e, soprattutto tramite i social, vediamo che la gran parte dei personaggi famosi indossa qualcosa di personalizzato, sia per essere originale ed essere ricordato sia per invogliare i propri fans a “seguirlo”. Non propongono intere linee di abbigliamento, ma, semplici gadgets, che molto spesso invogliano il pubblico ad averli, perchè belli. Su quest’onda mediatica, sono molti, oggi, coloro che cercano gadget personalizzabili per distinguersi dagli altri, per essere originali. Questo perchè lo stesso oggetto, con il proprio nome o marchio può assumere valore diverso, tant’è che sono molti anche coloro che li realizzano e li vendono, come, ad esempio, i gadgets che accompagnano l’uscita di un importante film.

I gadgets possono essere, quindi, personali, ovvero sono cercati dal singolo perchè semplicemente utili per sè, o scelti dalle aziende e professionisti come materiale pubblicitario.

Il mondo dei gadgets è senza dubbio eterogeneo: ci sono i gadgets funzionali e utili tutto l’anno e altri adatti a determinate stagioni o determinate circostanze.

Successo hanno avuto, per esempio, questa estate, tra i regali, le infradito personalizzate, così come gli articoli da giardino e picnic. Ma, soprattutto nel periodo natalizio o in occasione di festività, risultano essere la soluzione migliore per fare un regalo non impegnativo, visto che, la maggior parte delle volte, il gadget risulta essere quel pensiero non costoso, che ci risolve con questo gesto il problema sia di non dimenticarsi della determinata ricorrenza sia di rendere gradito un momento speciale con un oggetto utile e apprezzato..

Naturalmente, sono tanti i gadget sul mercato, di diversa natura, materiale e utilità. Oggi, grazie a internet, si evita di andare per negozi, evitando di passare ore e ore, nel traffico cittadino per raggiungere quel negozio che ha o produce quel tipo di gadget che abbiamo in mente di fare.

Infatti, in un sito internet, il numero dei gadget può arrivare a 15000, e ce ne è per tutti i gusti e per tutti i prezzi. C’è quello simpatico, quello spiritoso, quello utile e indispensabile, quello che può diventare un oggetto che portiamo sempre con noi, come una penna o un ombrello, da tenere in macchina, ad esempio.

Ma, quali sono i gadget principali e quelli nuovi?

Le nuove tendenze sono le borse personalizzate in tela e cotone, così come le borracce e bottiglie pubblicitarie, molto gettonate, cosi come i gadget “tecnologici”, come gli altoparlanti portatili bluetooth o i sempre utili accessori per il computer.

Stazionarie, come scelta, sono le chiavette USB, i taccuini pubblicitari e le tazze pubblicitarie.

Vista la recente emergenza sanitaria del Coronavirus, molto richieste e ricercate, perchè personalizzabili, sono mascherine usa e getta, gel mani disinfettanti, visiere e occhiali protettivi. Quindi, il gadget, spesso ritenuto oggetto superfluo, diventa anche indispensabile.

Naturalmente, è avere l’idea giusta e al momento giusto il problema di ognuno. Come farsi venire un’idea, se si è indecisi di fronte alla numerosità di gadget o se si ha paura di sbagliare? Basta vedere online e sui migliori si ti di gadget, in tempo reale, scopriamo quali sono gli articoli piu venduti, quelli che piacciono di più, anche grazie alle recensioni, grazie alle quali, si possono scoprire pregi, difetti e utilità del singolo oggetto, che vogliamo regalare oppure possiamo suggerire di farci regalare.

Insomma, anche il cercare un gadget adatto diventa, oggi, un’esperienza piacevole, che ci fa scoprire e conoscere non solo tanti nuovi prodotti, ma, anche tenerci aggiornati su quali siano le tendenze e le novità.

L. M.