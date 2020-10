INFORTUNI SUL LAVORO: A PERO E ROBECCO DUE OPERAI FERITI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2020 – Stamane, due infortuni sono avvenuti nel milanese: uno in un’azienda di Pero, l’altro in una di Robecco sul Naviglio. In entrambi gli incidenti è giunto anche il personale medico con l’elisoccorso.

A Robecco sul Naviglio, intorno alle ore 11.00, in via Passavone, 2/a, un 68enne per una caduta è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano in codice giallo in elicottero, mentre, a Pero, un 56enne, in una ditta di via Newton 12 è stato trasportato, dopo le prime cure da parte del personale sanitario dell’elisoccorso, in codice verde in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano.

