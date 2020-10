Milano, scoperta una “raffineria” di droga in box a Quarto Oggiaro, due arresti e 8kg di eroina sequestrati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 ottobre 2020 – La Squadra Mobile ha arrestato ieri due cittadini marocchini, di 30 anni e di 51 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri, a Segrate, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato l’arrivo di un’autovettura, con all’interno due persone. Poco dopo i #poliziotti hanno visto il passeggero scendere e dirigersi verso un’altra auto parcheggiata per prelevare dal suo interno un borsone. Dopo un tentativo di fuga, le due persone sono state bloccate e trovate in possesso di 16 confezioni contenenti 8 kg di eroina, conservati all’interno del borsone. Inoltre, in un vano adibito a “imbosco” sotto il sedile del passeggero, sono stati rinvenuti 1.150 euro in contanti e altro materiale.

Successivamente i poliziotti hanno scoperto a Quarto Oggiaro una vera e propria “raffineria” di eroina nell’abitazione, nella cantine e nel box di uno dei due marocchini. Gli #agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto numeroso materiale per la lavorazione ed il taglio dell’eroina come 6 frullatori, 1 bilancia, materiale da confezionamento, ma soprattutto 11 fusti in metallo contenenti ciascuno 25 kg circa di paracetamolo e caffeina per un totale di 240 kg. lordi circa, altri 14 kg. di sostanza da taglio non ben identificata e 7 scatole contenenti ciascuna 6 bottiglie di solventi chimici.

