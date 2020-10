Cinghiali nel Naviglio: da Abbiategrasso, via Gaggiano arrivano in Darsena

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2020 – Un branco di cinghiali nella notte, nei pressi di Abbiategrasso, è entrato nelle acque del Naviglio Grande. Due di loro sono arrivati fino alla Darsena, rimanendo bloccati da una chiusa del Naviglio Pavese, mentre altri sono stati recuperati nei pressi di Gaggiano.

“Non erano mai arrivati in una zona così centrale, ma non è la prima volta che i cinghiali vengono avvistati nel tessuto urbano di Milano e di altri comuni dell’area metropolitana. Visto che non si è mai voluto intervenire in maniera decisa, gli animali selvatici rappresentano ormai un pericolo enorme per la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale, oltre che per il lavoro nei campi. Senza contare il rischio sanitario che rappresentano. La situazione è diventata intollerabile”. Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, commenta così la segnalazione di un branco di sei cinghiali che attraverso il Naviglio è arrivato fino alla Darsena, nel cuore del capoluogo lombardo.

“I nostri territori – aggiunge Alessandro Rota – sono invasi anche da nutrie, caprioli e volatili nocivi. Coltivare le campagne sta diventando impossibile, ma è evidente che i selvatici sono ormai diventati un problema anche nelle città. Basta nascondersi dietro ideologie estremizzate – continua il Presidente della Coldiretti interprovinciale – Nonostante le diverse forze politiche abbiano già manifestato pubblicamente la volontà di cambiare la legge del ’92 che regola questa materia, siamo ancora qui a rincorrere una situazione della quale pagano le conseguenze i nostri agricoltori e le vittime di incidenti stradali. Solo quest’anno i selvatici sul nostro territorio hanno distrutto anche più di un quarto dei raccolti”.

Sono oltre due milioni – ricorda la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – i cinghiali che a livello nazionale circolano senza freni per città e campagne danneggiando i raccolti e mettendo a rischio la sicurezza sulle strade e intorno alle abitazioni. In Italia ci sono diecimila incidenti stradali all’anno causati da animali selvatici. La proliferazione senza freni dei cinghiali e degli altri selvatici – conclude la Coldiretti interprovinciale – sta mettendo anche a rischio gli equilibri ambientali ed ecosistemici.

“Due cinghiali a Milano è un fatto gravissimo. Checché ne dicano gli animalisti, i cinghiali sono animali selvatici di 150kg molto pericolosi. Anche chi non si intende di questi temi può facilmente capire cosa può succedere a una persona caricata da queste bestie.

Oltre ai problemi che continuo a sottolineare nel mio lavoro da consigliere regionale – pericolo sanitario (peste suina) e danni ingenti agli agricoltori (campi distrutti) – in questo frangente è importante anche porre attenzione al grande pericolo per le persone. E’ inconcepibile che due cinghiali entrino a Milano o in qualsiasi altra città.

Eppure il Governo non perde occasione per bloccare le decisioni delle Regioni in merito alla fauna selvatica. Ci vogliono prelievi in dosi massicce per ristabilire il sano e giusto equilibrio naturale dei territori”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione