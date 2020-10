Forestami annuncia le prime aree che saranno alberate dal 21 novembre e si prepara al Forum di domani in Triennale Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 ottobre 2020 – In occasione del Forum che si terrà in Triennale Milano venerdì 9 ottobre, e con l’inizio della stagione agronomica il prossimo 21 novembre (Giornata Nazionale dell’Albero), Forestami, il progetto promosso da Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, basato su una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano, Dipartimento Architettura e Studi Urbani, sostenuta da Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani, annuncia le aree in cui avverranno le prossime attività di piantumazione per raggiungere l’obiettivo finale di 3 milioni di alberi entro il 2030 sul territorio della Città metropolitana di Milano.

Le prime aree che saranno coinvolte nell’attività di piantumazione a partire dal 21 novembre sono:

Milano

Parco dei Fontanili (zona Bisceglie) // un’area di 888 mq // piantumazione: 1.776 piante totali

Þ Via San Paolino (zona Barona) // un’area: 798 mq // piantumazione: 1.596 piante totali

Þ Parco Andrea Campagna (zona Barona) //un’area di 1.182 mq e un’area di 256 // piantumazione 2.876 piante totali

Città Metropolitana di Milano

Þ Gaggiano // un’area di 10.344 e un’area di 14.473 mq // piantumazione: 4.000 piante totali

Þ Vizzolo Predabissi // area: 9.789 mq e un’area di 170.146 mq // piantumazione 2.500 piante totali + la possibilità da parte delle aziende di “adottare” un’area dal forte potenziale naturalistico che va valorizzato attraverso una strutturazione leggere che favorisca una fruizione legata all’osservazione della natura (avifauna) e all’educazione ambientale .

Le aree rientrano tra le 253 individuate dal Politecnico di Milano insieme ai Comuni e dagli Enti Territoriali di Città Metropolitana come disponibili per progetti di forestazione urbana (pari una superficie complessiva di 713 ettari).

Le piantumazioni partiranno il 21 novembre (novembre – marzo), giorno d’inizio della nuova stagione agronomica nonché Giornata Nazionale dell’Albero in occasione della quale Forestami sta lavorando alla realizzazione di un ricco programma di attività, condiviso con le molteplici realtà del territorio, alle quali i cittadini potranno prendere parte diventando così protagonisti della grande opera di forestazione urbana.

Il Forum Forestami – 9 ottobre (9.30 – 13.30)

Forestami è un progetto partecipativo basato sulla costante crescita di una rete di relazioni e alleanze che sono l’essenza del progetto stesso. Al fine di valorizzare le esperienze che sono già in corso, accrescerle e dare loro maggior valore, il Salone d’Onore di Triennale Milano venerdì 9 ottobre ospiterà il Forum Forestami, un momento di confronto tra istituzioni, associazioni, enti territoriali, per proporre, discutere, condividere approcci e spunti diversi in merito alla gestione e allo sviluppo del patrimonio arboreo della Città metropolitana di Milano.

Sarà una mattinata di interventi e tavoli di lavoro – introdotti dal Sindaco di Milano Beppe Sala e da Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico Forestami e conclusi dall’Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran – che analizzeranno ed esploreranno il contributo che la foresta urbana, le infrastrutture verdi, le connessioni ecologiche e la creazione di reti collaborative possono fornire alla città e alla sua cittadinanza, non solo da un punto di vista di conservazione dell’ambiente e di contrasto agli effetti del cambiamento climatico, ma da una prospettiva di coesione e coinvolgimento sociale.

Dopo gli interventi di Michela Palestra, Consigliere Città metropolitana di Milano, Presidente Parco Agricolo Sud; Fabio Terragni, Project Manager Forestami; Carlo Marchetti, Vicepresidente Fondazione di Comunità Milano; Maria Chiara Pastore, Direttore Scientifico Forestami; Riccardo Gini, Direttore Tecnico Forestami; Rossella Citterio, Direttore Comunicazione Forestami; i partecipanti prenderanno parte ai tavoli di lavoro dedicati a: Innovazione, partecipazione e condivisione delle scelte (coordinato da Maria Chiara Pastore, Politecnico di Milano); Agricoltura e forestazione (coordinato da Gianluca Maffone, ERSAF); Benefici forestazione urbana (coordinato da Riccardo Gini, Parco Nord Milano); Educazione e advocacy della forestazione urbana (coordinato da Maria PiaSparla, Parco Agricolo Sud Milano); Giornata dell’albero (coordinato da Maria Chiara Piccioli, Comune di Milano).

Al Forum sarà possibile partecipare in presenza, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, previa iscrizione a info@forestami.org (90 posti) mentre gli interventi di apertura e chiusura saranno seguibili anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Forestami.

È attiva la possibilità di donare sul sito di Forestami.org

La missione di Forestami, è quella di coinvolgere tutti i cittadini che vivono e amano il territorio milanese per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. A tal fine è ora attiva sul sito forestami.org la sezione “DONA” che permette ai privati cittadini di poter supportare il progetto aderendo a tre diverse opzioni di donazione da 30 a 250 euro che includono oltre al costo degli alberi la progettazione, la manutenzione per 5 anni e i costi di gestione del progetto; mentre alle aziende permette di chiedere informazioni per poter realizzare con Forestami progetti ad hoc in base al proprio budget e alle proprie esigenze.