Auto usate: BMW M5 e supercar

Milano, 9 ottobre 2020 – Chi l’ha detto che chi preferisce l’auto usata tende a scegliere utilitarie o modelli di categoria media. In realtà il mondo delle auto di seconda mano è fatto anche di supercar, ancora più convenienti visto lo sconto che si può ottenere. Chiaramente si tratta di vetture in ottimo stato di conservazione, con basso chilometraggio e carrozzeria in perfette condizioni. Chi offre una BMW M5 usata sa che il futuro cliente che la desidererà è disposto a sborsare una bella cifra, senza però eccedere: si tratta di sfruttare in modo ideale il budget che si ha a disposizione.

Perché scegliere una BMW M5 usata

Dove trovare queste supercar

L’auto di seconda mano

Un’auto di lusso è un bene che non tutti si possono permettere. Ci sono però sul mercato offerte che conviene non lasciarsi scappare. Una concessionaria di auto usate a Brescia può avere, nel proprio parco macchine, occasioni per qualsiasi gusto e desiderio, compresi anche i modelli più lussuosi e costosi, oggi disponibili sul mercato. Trovare un mezzo del genere di seconda mano permette di risparmiare in modo consistente, soprattutto se si trovano modelli full optional, con mille utili accessori. Ci sono poi anche offerte a km zero: auto proposte a un prezzo scontato, che di fatto non sono mai state usate. Perché anche chi ama le auto più belle può non avere intenzione di spendere cifre astronomiche per guidarle ogni giorno. Grazie alle proposte di seconda mano, o a km zero, si dà il giusto valore a quanto si può spendere, in modo da ottenere il meglio possibile.

La BMW M5: sportiva per tutti

Un’auto derivata da un mito

La sportiva di BMW

La BMW M5 oggi disponibile presso i concessionari è il modello nuovo, riveduto e corretto, derivato da un vero e proprio mito: il primo modello sportivo proposto da BMW nel lontano 1984. Ovviamente da quei tempi le cose sono molto cambiate e oggi possiamo godere di un’auto sportiva, con quel tocco di lusso e di stile che solo BMW sa offrire alla propria clientela. Nata per offrire uno stile sportivo di guida anche a chi ama le supercar di un certo livello, la BMW M5 propone ampie possibilità per chi ama viaggiare, non necessariamente in autostrada. Una guida fluida e piacevole, molto divertente e piacevole. I nuovi modelli offrono anche le 4 ruote motrici, per consentire di affrontare qualsiasi tipo di terreno, anche in montagna. Ottime prestazioni, un motore scattante e molto efficace, una linea pulita e grintosa, sono tutte caratteristiche che fanno della M5 una scelta ideale per chi ama le berline sportive, con un’anima perfetta anche per la guida in città.

I vantaggi dell’usato dal concessionario

Cosa significa usato sicuro

Di seconda mano, ma di valore

Chi si appresta alla scelta di una BMW M5 usata deve ricordarsi anche che oggi i concessionari che propongono auto di seconda mano applicano la formula usato sicuro. Si tratta di una specifica garanzia, per un minimo di 12 mesi, sull’intera vettura. Di fatto questa garanzia copre qualsiasi guasto correlato a condizioni di conservazione difformi da quanto dichiarato al momento della scelta.

L. M.