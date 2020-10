Dalle macchinette alle scommesse online, le mani dei clan sul gioco

Milano, 9 ottobre 2020 – Mentre è di oggi, la notizia che a Roma, è stata chiusa una sala scommesse senza permessi e altri controlli sono in corso in altre sale giochi, analizziamo il fenomeno. Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia sono le regioni in cui si gioca di più. Tanti sono i posti dove poter giocare e scommettere, sia punti fisici che online. Anzi il proprio smarphone è il primo “posto” dove poter giocare. L’importante è farlo in modo sicuro, va ricordato che l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei monopoli di stato) riconosce i migliori siti di scommesse con l’emissione di una licenza, che dovrebbe essere sempre un prerequisito per chiunque voglia giocare online.”

Per questo per qualsiasi esperienza di gioco affinchè sia positiva e sicura è meglio sapere anche che ci sono siti e situazioni di illegalità, perchè dove gira il denaro, anche le mafie hanno non pochi interessi ad infiltrarsi. Il gioco deve essere lecito e quello illecito va respinto in ogni sua forma.

Come rilevato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , “nel 2016 il comparto giochi e scommesse ha fatto registrare un aumento della raccolta delle giocate, che si sono attestate a circa 96 miliardi di euro, determinando un incremento pari all’8,74% rispetto all’annualità precedente. Di tale raccolta, circa 77 miliardi sono tornati ai giocatori sotto forma di vincite. La “spesa” complessiva registrata è stata pari a circa il 20% delle somme giocate, cioè oltre 19 miliardi di euro. Di tale somma, 10,1 miliardi di euro hanno costituito le “entrate” erariali, con un incremento pari al 24,83% rispetto al 2015 (ciò viene spiegato anche con l’aumento della tassazione sulle slot, introdotta dalla legge di stabilità dell’anno 2015). Nove miliardi rappresentano invece il “volume d’affari” (inteso come ricavato) della filiera”.

Le organizzazioni criminali e le nuove mafie traggono, che con i loro traffici internazionali operano nel territorio nazionale, traggono oggi proventi dallo spaccio di sostanze stupefacenti e l’Italia si trova ad essere crocevia tra l’est e l’ovest Europa e l’Europa e i Paesi che si affacciano sul mediterraneo. Ma, i grandi proventi, mentre in parte vengono reinvestiti nei vari narco traffici, un parte deve essere riciclata e tra i metodi di riciclaggio, senza dubbio c’è il gioco e le scommesse. Essendo in Italia, come abbiamo letto i dati sopra, fiorente l’industria delle scommesse e del gioco legale, tanti sono i metodi di chi vuole trarre guadagno in modo illegale nei giochi.

In che modo si introducono le mafie nel gioco lecito o come creano punti illeciti di gioco?

Come si legge in una relazione della Dia che descrive “la tradizionale e “PARASSITARIA” ATTIVITÀ ESTORSIVA, perpetrata ai danni delle società concessionarie, delle sale da gioco e/o degli esercizi commerciali in cui si esercita il gioco elettronico, analogamente a quanto avviene per le altre attività commerciali e produttive;  la diffusa IMPOSIZIONE DELLE “MACCHINETTE VIDEO-POKER” negli esercizi pubblici insistenti sul territorio sottoposto al controllo mafioso. In taluni casi è stata documentata la possibilità “alternativa” offerta alle vittime di istallare videopoker di società non riconducibili all’organizzazione mafiosa, dietro il pagamento di €100 mensili per ogni macchinetta istallata.  l’INFILTRAZIONE DI SOCIETÀ, PUNTI SCOMMESSA E SALE DA GIOCO, sia intestandole direttamente a prestanome, sia attraverso la compartecipazione delle società concessionarie, titolari dei “nulla osta” dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.

Ma, la criminalità cerca di eludere, anche grazie alla rete, creando all’estero società di casino e scommesse sportive, che funzionano spesso in vere e proprie “lavanderie”. Per questo, il nostro Paese e molti altri, hanno predisposto serie strutture per le verifiche di queste società e ne regolamentano le funzioni.

Ai reati del riciclaggio, spesso e volentieri, a catena, ne compaio altri come l’usura, le estorsioni e le dipendenze da gioco o droghe, che fanno nascere situazioni di forte disagio nelle comunità dove questi fenomeni si manifestano e tante sono le famiglie gli equilibri vengono rovinati per le dipendenze. A queste dipendenze, spesso e volentieri si aggiunge la ludopatia, il non controllo nel gioco, il non giocare con moderazione, che porta in breve tempo alla rovina economica ed emarginazione.

Quindi, giocare su siti legali, che invitano alla moderazione e al rispetto delle regole, sono le prime regole da seguire nel mondo dei giochi.

L. M.