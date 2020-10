Fiat Panda a KM zero: perché preferirla

Milano, 9 ottobre 2020 – Le auto a km zero sono vetture che il concessionario ha già immatricolato; ufficialmente quindi hanno un proprietario, quindi devono essere offerte come auto di seconda mano. Nei fatti però sono completamente nuove, nel senso che non hanno mai circolato su strada. Presso i concessionari di auto usate a Milano non è difficile trovare interessanti offerte a km zero, anche per quanto riguarda quelle più richieste sul mercato, come ad esempio la FIAT Panda.

Perché scegliere una km zero

L’auto preferita dagli italiani

Pregi e difetti del km zero

La principale motivazione che spinge molti a preferire le vetture a km zero è il prezzo; in sostanza si può scegliere un’auto praticamente nuova, mai toccata o guidata da nessuno, offerta però a un prezzo fortemente scontato. Di solito si tratta di sconti che vanno dal 10 fino al 25% del prezzo di listino: stiamo quindi parlando di un ottimo affare. Per quanto riguarda la FIAT Panda, stiamo parlando di una delle vetture che gli italiani hanno mostrato di amare alla follia: tra le più vendute di sempre. A volte chi desidera un modello nuovo di FIAT Panda non riesce ad ottenerlo in tempo utile, deve invece attendere vari mesi per poter guidare la sua auto nuova. Con le offerte a km zero invece si ha l’opportunità di scegliere un’auto nuova, con tutti i comfort, a un prezzo scontato e già presente nel parco macchine del concessionario: un’opportunità da non lasciarsi scappare.

Tutti i pregi della FIAT Panda

Tra le auto più diffuse in Italia

Chi la preferisce

Ormai da alcuni decenni la FIAT Panda è tra le auto preferite dagli italiani, sulle strade infatti ne vediamo tantissime. Le motivazioni sono correlate alle scelte fatte da FCA per questo modello di automobile, che negli anni si è adattato alle esigenze di buona parte degli italiani. Piccola e compatta, offre comunque ampio spazio sui sedili, nell’abitacolo e nel bagagliaio, tanto da poter ospitare senza problemi un’intera famiglia, o la spesa settimanale. Oltre a questo nel corso del tempo la gamma si è arricchita di tantissime diverse versioni, tanto che oggi la FIAT Panda è l’unico modello disponibile: benzina, GPL, metano, ibrida e addirittura 4×4. Stiamo quindi parlando di un’auto che risponde alle esigenze di un ampio panorama di clienti diversi, dalla famiglia alla coppia o al single, per arrivare anche ai neo patentati o a chi necessita di un’auto sufficientemente compatta per guidare nei centri cittadini, sempre più caotici.

Le auto usate in Italia

I pochi svantaggi di una km zero

Usato garantito

Nel nostro Paese un numero crescente di persone preferisce le auto di seconda mano, km zero comprese. Si tratta infatti di offerte e affari veramente interessanti: sono disponibili auto praticamente nuove, come le km zero, o anche vetture in perfetto stato di conservazione e con un basso chilometraggio. In pratica si sceglie un’auto quasi nuova, che però ha un prezzo molto ribassato rispetto a quello di listino; invece di chiedersi perché fare questa scelta, la domanda dovrebbe essere: Perché no? Considerando anche che l’usato proposto dalle concessionarie è sempre garantito, per un minimo di 12 mesi.

L. M.