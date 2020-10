Mini One: usata, a km zero o con il noleggio a lungo termine

Milano, 9 ottobre 2020 – Sono numerose le opportunità che oggi si presentano a chi desidera sostituire la propria vecchia auto. Vari concessionari si stanno specializzando in auto di seconda mano, o anche a km zero: sono le opportunità più interessanti del momento, si tratta di scegliere una Mini One a prezzi stracciati, pur godendo della garanzia per almeno 12 mesi. Oppure si può decidere di noleggiare la stessa auto, per un lungo periodo di tempo, approfittando di un prezzo all inclusive.

La Mini One: l’auto per i giovani

Prestigiosa ma compatta

Meglio se di seconda mano

Affidabilità, piacere di guida, carattere sportivo, sono tutte caratteristiche che ben descrivono la Mini One. Oggi è disponibile anche in versioni perfettamente adatte ai neopatentati, che possono così guidare un’auto con tutte le carte in regola per essere utilizzate per vari anni, senza problemi di alcun genere. Nata per i giovani e per chi ama auto di carattere, la Mini One miete un successo dopo l’altro, mostrandosi come vettura particolarmente apprezzata anche nel nostro Paese. Un’auto che comunque offre la possibilità di un certo prestigio, non proprio uno status symbol, ma qualcosa del genere. Trovare una concessionaria di auto usate che offra una Mini One di seconda mano, o addirittura a km zero, è decisamente un bel colpo di fortuna, da non lasciarsi sfuggire. Per altro è bene ricordare che le auto usate in Italia devono essere garantite dal concessionario che le propone, per un minimo di 12 mesi. Un giovane che desidera la prima auto della sua vita troverà questa opportunità ancora più allettante.

Usato o a noleggio?

Cos’è il noleggio a lungo termine

Un’offerta di pochi concessionari

Chi invece desidera guidare un’auto nuova, senza però dover sborsare cifre esorbitanti per poterla avere, può decidere per il noleggio a lungo termine. Si tratta di una nuova opportunità, che da pochi anni è disponibile anche per i privati cittadini, molto simile al concetto di leasing. Di fatto chi sceglie un’auto a noleggio a lungo termine stipula un contratto di “affitto” di lunga durata, almeno 24 mesi per arrivare sino a 60. In questo periodo ha la possibilità di guidare l’auto dei sogni, saldando solo un piccolo abbonamento mensile; la vettura però di fatto non cambia proprietario, e sarà costui a pensare alle riparazioni, ai tagliandi, alla manutenzione in generale. Quindi è la concessionaria che ci offre il noleggio a lungo termine a occuparsi delle spese per la manutenzione, chi la noleggia invece si deve preoccupare solo di guidare l’auto, di utilizzarla ogni giorno come meglio crede.

L’usato in Italia

Sempre più italiani lo preferiscono

Cosa dicono le statistiche

Negli ultimi 5 anni il mercato dell’auto nel nostro Paese ha subito alcune alterne vicende. Al suo interno però uno specifico settore funge da traino: stiamo parlando del mercato dell’usato. Ogni anno un numero crescente di italiani preferisce le vetture di seconda mano, che offrono tutte le prestazioni delle auto nuove a un prezzo fortemente scontato. Un’ottima idea per ottenere il massimo possibile dal budget che si ha a disposizione.