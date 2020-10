Toyota Yaris: la regina delle ibride, anche di seconda mano

Milano, 9 ottobre 2020 – Anche nel nostro Paese negli ultimi anni si sta spingendo molto sulla sostituzione dei vecchi modelli di auto, eccessivamente inquinanti durante la marcia. Il tentativo è quello di togliere dalla strada i vecchi modelli, soprattutto se diesel, per portare quanti più italiani possibile a guidare auto elettriche o ibride. Il risultato, se ottenuto in tempi brevi, potrebbe diminuire drasticamente l’inquinamento atmosferico presente nelle nostre città: lo abbiamo visto anche durante il lock down. Oggi tra le auto ibride più diffuse troviamo la Toyota Yaris: piccola e compatta, perfetta in città anche per le famiglie.

Le auto ibride e l’inquinamento

Perché scegliere un’ibrida

I vantaggi sulla spesa mensile

Ormai è un dato di fatto: le auto con motore termico sono la causa di una parte significativa dell’inquinamento oggi presente nell’atmosfera. In più, tale inquinamento è proprio nelle zone in cui vi è più densità di popolazione, causando quindi anche un vero e proprio danno per la salute umana. Per ridurre questo inquinamento oggi esistono varie alternative, tra le quali le auto ibride sono quelle che hanno ottenuto maggior successi. Presso una concessionaria di auto usate a Bergamo è possibile trovare vetture ibride di seconda mano, cosa che non dà più scuse a chi non vuole cambiare la sua vecchia “quattro ruote”, perché ritiene che i nuovi modelli siano eccessivamente costosi. La Yaris poi è una vettura già di per sé abbastanza economica; trovarne una usata permette di risparmiare ulteriormente, offrendo inoltre un’auto dai consumi medio bassi, che permette di limitare in modo significativo l’inquinamento prodotto quando si va al lavoro, si fa la spesa o si percorrono lunghi tragitti in autostrada.

Tutti i vantaggi della Toyota Yaris

Un’auto pensata per i giovani e le famiglie

Utilitaria ma con tanto spazio

Compatta, con una carrozzeria piacevole e abbastanza grintosa, bassi consumi e un motore scattante: questa è la Toyota Yaris. Stiamo parlando di un modello pensato per i giovani e le coppie, magari anche con un figlio. Nonostante le dimensioni non incredibili, lo spazio nell’abitacolo è decisamente ampio, cosa che consente di montare senza problemi un seggiolino sul sedile posteriore. Il bagagliaio è di dimensioni interessanti, ideale anche per un breve viaggio con i bagagli per tutta la famiglia. Scattante, piacevole alla guida, di certo il cambio automatico rende la Yaris perfetta anche nelle code per andare al lavoro, che sono sempre più diffuse in tutte le città italiane. Per quanto riguarda il motore ibrido, Toyota è una pioniera in questo c apo, per altro si tratta anche dell’azienda che ha le maggiori quote all’interno di questo mercato. Che per altro sta aumentando nel nostro Paese, grazie anche alle offerte di prodotti di seconda mano.

Gli italiani amano l’usato

Quante vetture usate circolano in Italia

Perché si sceglie l’usato

Da varie ricerche di mercato risulta che nel nostro Paese in moltissimi prediligono le auto di seconda mano, nel momento in cui desiderano sostituire il loro vecchio modello in uso. Le motivazioni sono varie, tutte però correlate al fatto che grazie ai modelli usati si può risparmiare significativamente sul prezzo di listino. Questo è vero anche per le auto ibride e elettriche, che hanno costi più elevati rispetto alle vetture con motorizzazioni tradizionali.

L. M.