Big match in vista per Milano: domani confronto con Modena

L’Allianz Powervolley vuole dimenticare Vibo e tornare alla vittoria contro i padroni di casa gialloblu

IN SINTESI: Sarà di nuovo campionato per l’Allianz Powervolley Milano che, dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale contro Vibo Valentia, vuole dimenticare il passo falso calabrese e tornare a sorridere in Superlega. Avversario sul cammino dei meneghini sarà la Leo Shoes Modena padrona di casa, rinfrancata dalla vittoria in rimonta di giovedì scorso contro Ravenna. Sarà un confronto sulla carta arduo ed equilibrato, almeno sulla carta, che Milano non vuole sbagliare, come dimostrano le parole di Riccardo Sbertoli: «La sfida con Modena sarà una di quelle partite importanti e belle da giocare, in un palazzetto molto caldo. Noi come squadra vogliamo fare un passo avanti e quindi sarà un match da giocare a viso aperto».

MILANO – Big match vista Modena per l’Allianz Powervolley Milano. Dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale contro Vibo Valentia, la squadra di coach Piazza si prepara a scendere di nuovo in campo per la quarta giornata di campionato, prevista per domani alle ore 18.00 al PalaPanini di Modena. Avversario sul cammino dei meneghini sarà la Leo Shoes per un confronto dai contorni sempre speciali, come spesso accaduto negli ultimi anni quando le due compagini si sono affrontate senza esclusioni di colpi.

Lo stop subìto per mano dei vibonesi lo scorso mercoledì ha lasciato il segno nell’ambiente milanese, ma in chiave positiva. Gli errori emersi nel match con i calabresi hanno infatti evidenziato che il percorso di crescita del gruppo a disposizione di coach Piazza è solo all’inizio e che si può solo migliorare, ma hanno altresì posto l’attenzione sulla pericolosità e la difficoltà del campionato italiano. Ogni partita può nascondere un’insidia ed anche quelle partite che, sulla carta, possono sembrare più facili in realtà non lo sono. Un concetto base che Piano e compagni certamente non hanno mai sottovalutato, ma che va interiorizzato passo dopo passo, soprattutto se ci si prepara ad un big match affascinante come quello con Modena. Mai come negli ultimi anni le due squadra si affrontano a viso aperto con due roster che potrebbero equipararsi, visto il ridimensionamento operato anche da Modena durante il volley mercato: fuori Anderson, Zaytsev, Bednorz ed Holt per accogliere Lavia, Vettori, Petric e Stankovic. Modena rimane tuttavia una squadra molto pericolosa come ha dimostrato l’avvio di stagione, con la semifinale di Supercoppa combattuta contro Perugia ed i 6 punti in 3 gare del campionato, impreziosita anche e soprattutto dalla qualità in seconda linea del francese Grebbenikov, riconosciuto dagli addetti ai lavori come il miglior libero del mondo. Non si farà intimorire certamente l’Allianz Powervolley, che ritrova dall’altra parte della rete in panchina coach Giani (rinfrancato, al pari della sua squadra, dalla vittoria in rimonta di giovedì scorso contro Ravenna), desiderosa di riscattare il passo falso di mercoledì e proseguire la sua corsa in campionato in un periodo ricco e denso di partite. La sfida con i gialloblu, infatti, è la terza in 7 giorni per poi proiettarsi ad un nuovo tour de force che si concluderà il 25 ottobre contro Civitanova con altre tre partite in 14 giorni.

«La sfida con Modena sarà una di quelle partite importanti e belle da giocare, in un palazzetto molto caldo – analizza Riccardo Sbertoli –. Noi come squadra vogliamo fare un passo avanti e quindi sarà un match da giocare a viso aperto per cercare di portare a casa il risultato, che è il nostro obiettivo ogni volta che scendiamo in campo. Sarà bello metterci alla prova per vedere se riusciamo a mettere in pratica ciò sui cui stiamo lavorando. Arriviamo pronti, carichi e determinati per questo confronto».

STATISTICHE

Il match Leo Shoes Modena – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 18 tra le due società. 2 vittorie per Milano, 15 successi per Modena.

EX

Elia Bossi a Milano nel 2018/19, Nemanja Petric a Milano nel 2019/20, Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15, Matteo Piano a Modena dal 2014/15, al 2016/17

DIRETTA TV

Il match Leo Shoes Modena – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 18.00.

PROBABILI FORMAZIONI

Leo Shoes Modena: Christenson – Vettori, Stankovic – Mazzone, Petric – Lavia, Grebbenikov (L). All. Giani.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Frapiccini – Cerra. Terzo Arbitro: Nannini.

Impianto: PalaPanini di Modena.