Cleaning Day 2020: i cittadini di Porta Venezia contro le affissioni abusive e i parcheggi selvaggi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2020 – Quinta edizione per il Cleaning Day di Corso Buenos Aires a Milano: oltre 30 volontari hanno ripulito da affissioni abusive oltre 100 dei 227 pali di segnaletica stradale della via dello shopping cittadino. Inoltre tramite post it i volontari hanno provveduto a invitare i proprietari di bici e monopattini che parcheggiano fuori dalle sedi dedicate a collaborare al decoro urbano, evitando di intralciare il traffico pedonale. Se Porta Venezia è tra i 40 quartieri più cool del mondo per la rivista Time Out una parte del merito è anche di manifestazioni come questa che contribuiscono al decoro cittadino.

Si è trattato infatti di un successo per la giornata di mobilitazione cittadina che anno dopo anno vede un miglioramento della situazione del decoro stradale: se nel 2018 i pali liberi da affissioni erano solo il 4%, in questa edizione 2020 erano il 41%, cosa che ha semplificato il lavoro dei volontari che, armati di raschietti, guanti, spugne, detergente e mascherina, hanno lavorato per tirare a lucido una delle arterie più trafficate della città, interessata di recente anche dai lavori per la costruzione di nuove piste ciclabili. Per questo motivo negli ultimi mesi è stato notato un incremento di parcheggi fuori sede di mezzi a due ruote: biciclette, monopattino e a volte anche moto. Da qui l’iniziativa aggiuntiva di invitare gli autori dei parcheggi e fare più attenzione a non intralciare la viabilità pedonale.

L’evento è stato organizzato da ATR, l’associazione degli albergatori milanesi di Confesercenti, insieme alle associazioni City Angels e Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), ai comitati cittadini Venezia – Buenos Aires e CCM,coordinamento dei comitati milanesi, l’associazione dei proprietari immobiliari di corso Buenos Aires, Real Baires, che ha finanziato l’iniziativa, e lo studio dentistico Morelli Coghi, sponsor tecnico. La manifestazione, inoltre, ha avuto il patrocinio del Municipio di zona 3 del comune di Milano.

“Il minor numero di pali stradali da ripulire è un’ottima notizia – spiega Fabiola Minoletti, vicepresidente del CCM – vuol dire che l’azione che stiamo portando avanti è efficace e sta contribuendo ad accrescere il senso civico dei cittadini”.

Aggiunge Rocco Salamone, presidente di ATR: “Si è sentito spesso dire che dalla pandemia saremmo usciti migliori: ora che Milano sta ripartendo è essenziale dimostrarlo e far vedere ai turisti che la nostra città è sicura, accogliente e pulita. Per questo siamo felici,ancora una volta, di sostenere questa iniziativa che contribuisce a migliorare la reputazione della nostra città”.