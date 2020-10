COMUNALI. DE CHIRICO (FI): IL CENTRODESTRA PROMUOVA LE PRIMARIE PER RACCONTARE VISIONE DI CITTÀ

Milano, 10 ottobre 2020 – “Dobbiamo iniziare la campagna elettorale per le comunali del 2021 e lo dobbiamo fare uscendo dai teatri e dagli hotel per incontrare i milanesi nei loro quartieri. I risultati elettorali hanno evidenziato che la gente vuole concretezza. Al di là dei nomi e della sommatoria di sigle, a Milano serve il confronto con le persone che aspettano da troppi anni risposte che non arrivano. Sfiduciati dalla politica, i milanesi non vanno nemmeno più a votare. Sono quegli elettori che devono essere ascoltati e capiti. E poi vanno date a tutti i milanesi risposte valide. Abbiamo il tempo necessario per iniziare un percorso delle idee per raccontare la nostra visione di città. Lanciamo le primarie del centrodestra per individuare il candidato dei milanesi. Partendo dell’esperimento di Bari, ho elaborato un regolamento che ci porterà al voto a fine febbraio 2021. Non perdiamo più tempo, ma lasciamo che sia il nostro elettorato a scegliere il candidato che vinca grazie all’entusiasmo di chi ha voglia di far tornare ad eccellere la nostra città dopo anni crepuscolari del centrosinistra che non ha lasciato nulla in eredità, se non promesse non mantenute”.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano