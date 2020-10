Controlli antidroga a Milano: la Polizia di Stato arresta 6 persone nelle ultime 24ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2020 – Nelle ultime 24 ore, a Milano, la Polizia di Stato, a seguito di una capillare attività di controllo del territorio, ha arrestato sei persone responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli interventi degli agenti della Questura e dei Commissariati si sono concentrati nelle zone della “movida” milanese e nella rete metropolitana.

Gli agenti della Polmetro hanno arrestato due persone per spaccio nelle metropolitane: un cittadino italiano 17enne ieri mattina alla fermata Cadorna e un cittadino tunisino nel pomeriggio presso la fermata #Duomo. I poliziotti hanno sequestrato ai due spacciatori un totale di 170 grammi di #hashish, alcune confezioni di marijuana e metanfetamina e 645 euro in contanti, provento dell’attività di #spaccio.

Nell’ambito dei controlli nelle zone della movida effettuati dopo la mezzanotte, al fine di monitorare gli assembramenti per contrastare la diffusione del Covid-19, gli agenti delle volanti della Questura, del Commissariato Porta Genova e del Commissariato Mecenate hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di droga nelle rispettive zone di competenza. Un cittadino egiziano di 33 anni nella zona delle Colonne di San Lorenzo, due cittadini marocchini di 35 e 47 anni presso il Parco Vittorini e un cittadino tunisino di 36 anni in via Saponaro. Sono stati sequestrati dai poliziotti più di 6 dosi di cocaina, alcune dosi di ketamina, una di hashish e 535 euro in banconote di piccolo taglio.

Redazione