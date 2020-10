COVID E SCUOLA. A CORSICO PROTESTA AD OLTRANZA AL FALCONE-RIGHI

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 10 ottobre 2020 – A un mese dall’inizio della scuola nulla è cambiato. Gli studenti del Falcone-Righi di Corsico sono ancora costretti ad andare a scuola senza quaderni, libri e penne. E i tablet e i PC promessi, che avrebbero reso l’istituto superiore corsichese una scuola d’avanguardia, non sono ancora disponibili. Una fornitura deve ancora arrivare dalla Cina, ma non si sa quando.

“Permetteteci di seguire le lezioni” gridano a gran voce gli studenti che attualmente si recano a scuola a giorni alterni. “A questo punto – dicono – meglio proseguire con la didattica a distanza fino a quando la scuola non sarà in grado di funzionare”.

Gli studenti che attualmente frequentano l’istituto superiore sono oltre 1300.

Nello stesso Omnicomprensivo di viale Italia c’è anche il liceo scientifico Vico, dove però gli studenti frequentano le lezioni tre settimane al mese in presenza e una a distanza. E possono portare con sé zaini, libri e quaderni. È consentito loro anche di frequentare il bar e la mensa della scuola, che invece agli studenti del Falcone-Righi è severamente vietato. “Un paradosso. In uno stesso stabile si sono creati studenti di serie A e altri di serie B, perché – dicono i manifestanti – le due presidi non si mettono d’accordo”.

Lunedì la preside incontrerà i genitori in una riunione a distanza convocata per le 16.

“Comprendiamo – dicono alcune mamme – le necessarie precauzioni per prevenire il contagio da Covid19, ma l’organizzazione così come è stata pensata si è rivelata non sufficiente per garantire un’adeguata preparazione e formazione dei nostri figli. Fino a quando non verranno risolti i problemi tecnici meglio la didattica a distanza, eventualmente organizzando le verifiche in presenza”.

V. A.