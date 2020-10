Milano. Doppio incidente in Tangenziale Ovest tra le uscite della Nuova Vigevanese e Baggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 ottobre 2020 – Oggi, intorno alle ore 13.00, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord, sono successi due incidenti, che hanno causato lunghe code.

Il primo è stato alle ore 12.53, nel tratto subito dopo lo svincolo Trezzano / Mi- Lorenteggio, all’altezza della Cascina Dornetti, tra due vetture e uno dei due conducenti, un 27enne è stato trasportato dai Volontari della Croce di Arluno all’ospedale Sacco di Milano.

Il secondo incidente è avvenuto, nel medesimo tratto, intorno alle ore 13.05, quando due vetture, in coda per l’incidente precedente si sono tamponate. Tre i coinvolti, una coppia di circa 70 anni, e un 43enne, uno dei quali è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Un terzo incidente, è avvenuto, invece, alle ore 15.38, in direzione sud tra gli svincoli di Trezzano e Assago, dove sono rimasti coinvolti una 13enne e un 77enne, che è stato trasportato in ospedale in codice verde.

