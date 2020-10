AICEL ai tavoli di lavoro dell’Internet Governance Forum: ecommerce e competenze digitali per la ripartenza e l’occupazione

(mi-lorenteggio.com) Flero, Brescia, 11 ottobre 2020 ] — La pandemia covid19 ha accelerato i processi di trasformazione digitale ma l’Italia è il fanalino di coda nelle competenze degli utenti di Internet e nelle competenze e sviluppo avanzato. L’eCommerce puà essere il volano per la ripartenze e l’occupazione.

Opportunità dell’ecommerce, dell’intelligenza artificiale e delle competenze digitali fra i temi toccati dall’Associazione Italiana Commercio Elettronico (AICEL) all’Internet Governance Forum, iniziativa condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite e quest’anno magistralmente organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza, Unioncamere, InfoCamere, supportata dall’intero sistema camerale e con il patrocinio e la partecipazione del MISE e del Ministero dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Dal 7 al 9 Ottobre, durante le sessioni del forum, sono stati trattati temi attuali, concretamente collocati nel piano di ripartenza stabilito e supportato strategicamente a livello statale, come le opportunità e dei rischi dell’intelligenza artificiale, il ruolo cruciale delle competenze digitali nella trasformazione digitale del sistema e, infine, l’importanza del rispetto delle normative nell’ecommerce.

L’accelerazione digitale generatasi in conseguenza del Covid19, ci ha letteralmente ribaltati in una nuova dimensione che è destinata a rimanere e che quindi ci porta a guardare in avanti, pianificando una transizione al digitale basata sulla conoscenza delle giuste normative e con l’acquisizione delle corrette competenze.

“L’Internet Governance Forum ha rappresentato uno straordinario momento di dialogo, coinvolgimento e riflessione su tematiche di assoluta centralità in questo momento così delicato, agevolando il confronto fra le istituzioni ed i cittadini, gli studenti, gli operatori ed i professionisti che in centinaia hanno preso virtualmente parte all’evento.” ha commentato l’Avv Manuela Borgese , Vicepresidente AICEL, relatrice in diversi panel e organizzatore degli eventi.

Nel corso di IGF, diversi i panel di confronto che hanno visto AICEL protagonista insieme a relatori di altissimo spessore come il Prof Pizzetti, già Garante Privacy, il Prof Perri docente di Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili presso l’Università Statale di Milano e il Dott D’Acquisto funzionario direttivo presso il Garante per la protezione dei dati personali.

Diverse le tematiche trattate nei tavoli di lavoro: Principi ed Etica nell’utilizzo delle Tecnologie di Intelligenza Artificiale, Il valore delle Competenze Digitali nell’etica dell’Innovazione e della Digital Trasformation e il difficile rapporto fra Privacy ed eCommerce.

Con riguardo all’eCommerce, il Dott. Andrea Spedale, Presidente AICEL che ha condotto uno dei tavoli di lavoro, ha evidenziato “come sia emerso l’interessante potenziale di crescita, avviato durante il lockdown e come questo sia destinato a consolidarsi nelle abitudini di acquisto. Il Commercio Elettronico è quindi un canale non nemico ma anzi a supporto dei canali di vendita tradizionali, che tuttavia non può e non deve essere improvvisato. La vendita online necessita di competenza, dell’applicazione delle normative e deve essere inserita in un piano di digitalizzazione che garantisca affidabilità e sicurezza”.

Attraverso la discussione e l’analisi di tematiche fondamentali, AICEL, unica associazione di categoria dell’ecommerce, ha fornito spunti pratici ed operativi sia per il commercio elettronico che per l’intero contesto occupazionale coinvolto, evidenziando quanto il mercato necessiti ora di figure in possesso di tali specifiche competenze.

Quindi il digitale non più solo come opportunità ma quale necessità, di progresso e di futuro, sia con riguardo alla vendita online, settore altamente coinvolto da tale trasformazione, ma anche con riguardo a tutto il sistema professionale, con impatti profondi e significativi su tutto il contesto occupazionale.

Chi siamo

AICEL (Associazione Italiana Commercio Elettronico) è l’unica Associazione di Categoria in Italia e con i suoi 1200 associati è fra le più numerose a livello Europeo.

Riprendendo e attualizzando il meccanismo dell’agorà, AICEL è riuscita a far incontrare i merchant pronti a attivarsi per far crescere il mercato. Focalizzandosi sulle problematiche comuni e sulle opportunità di un contesto in forte espansione i vari operatori hanno trovato punti di accordo e interessanti spunti per cooperazioni e progetti comuni.

Per ulteriori informazioni su Aicel, è possibile visitare il sito all’indirizzo www.aicel.org

Cos’è IGF

IGF Globale

Internet Governance Forum (IGF) è un processo globale, condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite, che favorisce il confronto e il dibattitto tra tutte le parti interessate (stakeholders) permettendo di discutere, scambiare informazioni e condividere iniziative inerenti alla Governance di Internet.

L’IGF si basa sui principi di trasparenza, apertura, inclusività e l’identificazione dei temi in agenda attraverso un “approccio dal basso”. Internet Governance Forum facilita il confronto tra tutte le parti interessate all’ecosistema Internet seguendo un principio di partecipazione egualitaria.

Internet Governance Forum è istituito dal Segretario dell’ONU nel 2006 come risultato del Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS 2003 – 2005) con il mandato di discutere le questioni di interesse pubblico relative alla governance della Rete. Esso è diventato negli anni il punto di riferimento per la discussione globale sui temi della governance di Internet e sul modello di discussione e confronto Multistakeholder.

Il ruolo delle Nazioni Unite è esclusivamente quello di promotore e “facilitatore”. Gli stakeholder dell’IGF sono essenzialmente riuniti in quattro gruppi (governi, industria, società civile, accademia/comunità tecnica), integrati da rappresentanti delle organizzazioni internazionali (fra cui ICANN, ITU, UNESCO, ecc.), dei media e di altre comunità rilevanti per il progresso di