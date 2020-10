MILANO. MOVIDA, CONTROLLI IN CORSO COMO E MM GARIBALDI: DROGA, COLTELLI E MANCATO USO MASCHERINA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2020 – La Polizia di Stato ieri a Milano ha svolto un servizio di controllo del territorio nelle zone della movida milanese, in corso Como, e presso la stazione metropolitana di Porta Garibaldi.

Nelle ore serali, i poliziotti della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, insieme ai colleghi del #RepartoMobile e con il supporto delle unità cinofile, hanno controllato 121 persone nella rete metropolitana.

Nella stazione “MM2 Garibaldi”, gli agenti di Polizia hanno arrestato un 19enne italiano trovato con 72 grammi di hashish e denunciato in stato di libertà due giovani minorenni trovati con coltelli e tirapugni.

Sempre nel corso del servizio, i poliziotti hanno denunciato un uomo trovato in possesso di due carte di credito di provenienza illecita e una persona trovata con due pasticche di ecstasy. Durante i controlli gli agenti hanno anche rintracciato un uomo a cui è stato notificato un Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno dal Comune di Gorgonzola.

Infine, gli agenti della Polizia di Stato hanno contestato 11 violazioni amministrative per il mancato uso della mascherina di protezione individuale.

Oltre ai controlli nella rete metropolitana, la Questura ha disposto un ulteriore servizio nelle ore notturne in corso Como dove gli agenti hanno controllato 29 persone e arrestato un 20enne italiano responsabile del furto di una bicicletta.

