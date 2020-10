17 ottobre – La Notte dei senza dimora: musica e condivisione nel giardino di Casa Jannacci e in diretta we

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2020 – Sabato 17 ottobre, in occasione della Giornata mondiale ONU per la lotta alla povertà, si svolgerà la ventunesima edizione della “Notte dei senza dimora”, l’ormai storica iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul tema della povertà, dell’emarginazione sociale delle persone senza dimora e di far conoscere le realtà che si occupano di reinserimento e assistenza di persone in difficoltà. Temi su cui, ora più che mai, è importante tenere alta l’attenzione.

Quest’anno la situazione impone una forma diversa dal solito, quindi l’iniziativa si terrà nel giardino di Casa Jannacci, lo storico dormitorio comunale di Milano, in Viale Ortles 69. Date le norme di sicurezza sanitaria, l’accesso sarà consentito a 150 partecipanti su prenotazione sul sito lanottedeisenzadimora.org, mentre sarà per tutti possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook “La Notte dei senza dimora” e sul sito lanottedeisenzadimora.org.

Ecco il programma di questa edizione molto speciale:

Alle 16.00 apertura dell’ingresso a Casa Jannacci.

Dalle 16.30 le esibizioni canore del “Cor Unum”, l’ensemble composto da persone con e senza dimora, si alterneranno con i pezzi della Bar Boon Band e di altri musicisti di strada.

Dalle 17.15, un momento di condivisione sul difficile passaggio del periodo del lockdown e sul vissuto delle persone senza dimora, con testimonianze dei diretti interessati, volontari e operatori delle associazioni. Si rifletterà sulle criticità passate e sui possibili strumenti per affrontarle nel caso che ci siano situazioni simili nei prossimi mesi e sulla preparazione al primo inverno in epoca di Covid.

Dalle 18.30 si terrà la premiazione della quarta edizione del Premio Amalia Isacchi Samaja per gli “Artisti che vivono in strada”. Quest’anno il premio ha come tema: “Vir – virus – virtus” interrelazione tra umanità (vir, in senso lato), il virus, e la capacità, la forza, il coraggio e la capacità (virtus) di combatterlo e vincerlo. Il premio si articola nelle sezioni:

Narrativa/Poesia

Arte figurativa

Fotografia

Al termine della serata verrà distribuito un pacco-cena preconfezionato a tutti i partecipanti, preparato dalle associazioni organizzatrici della Notte dei senza dimora.

La Notte dei senza dimora è organizzata, in collaborazione con il Comune di Milano, dalla rete di associazioni: Insieme nelle Terre di mezzo Onlus, Fondazione Isacchi Samaja ONLUS, Opera Cardinal Ferrari, Ronda Carità e Solidarietà, MIA-Milano In Azione, Casa Jannacci, VOCI-Volontari Cittadini, Fondazione Progetto Arca Onlus, Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano, Associazione Avvocato di Strada Onlus, Associazione MIRaggio, CAST, SOS Milano, Casa della Carità, fio.PSD, Anime Bisognose, Fondazione Fratelli di San Francesco, Ciclochard, SOS Stazione Centrale-Fondazione Exodus.