Acquistare online: la convenienza dello shopping in rete con il Cashback Aliexpress

Milano, 12 ottobre 2020 – I portali di vendita online prendono sempre più piega e sempre maggiori utenti effettuano acquisti tramite la rete tanto che e-commerce come AliExpress, Amazon ed Ebay registrano dei volumi di vendita sempre maggiori. Dagli smartphone ai componenti elettronici, passando per l’abbigliamento e i prodotti della casa, i principali e-commerce permettono di fare acquisti in totale sicurezza e scegliendo tra un numero enorme di prodotti.

Aliexpress è un vero e proprio bazar dai prezzi stracciati, in cui migliaia di rivenditori propongono la propria merce offrendo quasi sempre la spedizione gratuita anche su prodotti molto economici. Un colosso che ogni anno totalizza un numero incredibile di transazioni, generando utili per miliardi di euro.

Come risparmiare acquistando da Aliexpress

Il cashback su Aliexpress permette di risparmiare facendo spesa. Altro non è che una percentuale dell’importo spesso restituita al compratore, che può scegliere di utilizzarla per un nuovo acquisto. Facile, no? Nel caso di Aliexpress questa percentuale non è fissa ma varia in base alla categoria del prodotto.

Acquistando uno smartphone, ad esempio, avremo diritto ad un rimborso diverso da quello che si riceve per l’acquisto di un computer. È bene sottolineare come nel caso del cashback il termine esatto sia proprio rimborso e non sconto.

Lo sconto è infatti, per definizione, una diminuzione del prezzo di vendita che permette di comprare un prodotto ad un costo inferiore a quello “standard”. Nel caso del cashback invece il prezzo resta invariato, ma una percentuale torna indietro al cliente. Accumulata una certa cifra, dopo vari acquisti, è infatti possibile farsela accreditare come bonifico sul proprio conto.

Non male, tenendo conto che il cashback di Aliexpress o di qualsiasi altro negozio non va ad intralciare quelli che sono gli altri sconti già presenti sul prodotto. Se un oggetto viene proposto in offerta del 30% questa rimarrà valida, e con il cashback sarà possibile ricevere un ulteriore rimborso (ovviamente calcolato su quanto speso e non sul prezzo di partenza).

Il cashback Aliexpress fa vincere tutti

Il cashback AliExpress funziona in maniera molto intuitiva. Accedendo al portale attraverso un apposito link il sistema riconoscerà i clienti che hanno diritto al cashback. Basta continuare a fare shopping normalmente e, completati gli acquisti, si riceverà il rimborso.

Grazie a questo sistema molti venditori online riescono ad aumentare il numero di clienti e di transazioni effettuate, dando vita ad un sistema che conviene a entrambe le parti in gioco. O meglio, a tutte e tre le parti in gioco.

Già, perché oltre al venditore e al compratore in questo sistema compare una terza figura che fa da mediatrice tra le prime due. Si tratta del portale che offre il servizio di cashback e che riceve una commissione per ogni prodotto venduto: parte di questa commissione si trasforma nella percentuale di rimborso per il cliente.

Un’opportunità da prendere al volo, vista anche l’affidabilità di AliExpress, testimoniata ormai da milioni di clienti italiani soddisfatti. Per piccoli acquisti e prodotti introvabili altrove, ma anche per risparmiare sulla tecnologia, questo portale cinese è semplicemente una manna dal cielo.

L. M.