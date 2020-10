bellarozzano. Rozzano: diventa il protagonista della tua città

Rozano, 12 ottobre 2020 – Si chiama #BellaRozzano, il nuovo contest promosso dall’amministrazione comunale per raccontare la città attraverso le più belle immagini che la rappresentano. Le foto selezionate saranno pubblicate in copertina sulla pagina Facebook istituzionale.

Rozzano, 12 ottobre 2020 – Un’immagine suggestiva, una foto del proprio luogo del cuore, l’angolo della città preferito a cui si è particolarmente legati o che si desidera far riscoprire con occhi nuovi. Tutti coloro che amano Rozzano e hanno la passione per la fotografia possono partecipare a #BellaRozzano la nuovissima iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale per riscoprire la bellezza della città attraverso gli occhi di chi la abita e la vive ogni giorno.

Le foto selezionate saranno pubblicate in copertina sulla pagina Facebook istituzionale oppure inserite in un post ogni lunedì a partire dal 19 ottobre con l’indicazione del nome dell’autore.

Possono essere inviate foto panoramiche o di dettaglio, che ritraggono il paesaggio cittadino o momenti di vita quotidiana. Le foto devono essere scattate esclusivamente sul territorio di Rozzano, devono essere originali e devi essere titolare dei diritti di utilizzo. Non saranno accettati selfie, ritratti di altre persone o foto ritenute offensive.

La partecipazione è assolutamente gratuita e non è previsto alcun compenso o rimborso per l’utilizzo della foto da parte dell’amministrazione comunale. Con l’invio della foto si intendono ceduti anche i relativi diritti di utilizzo, ai sensi della 633/41.

Gli scatti possono essere inviati via facebook come messaggio privato oppure via email all’indirizzo staffsindaco@comune.rozzano.mi.it

, indicando nell’oggetto della mail #BellaRozzano e specificando nel messaggio il nome dell’autore, l’eventuale nickname su facebook e un recapito telefonico.

Redazione