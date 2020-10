Bollate: “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”. Saluto a due consiglieri uscenti

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 12 ottobre 2020 – In attesa della prima convocazione del nuovo anno scolastico, Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze torna in primo piano grazie all’iniziativa, tenutasi sabato 10 ottobre in Biblioteca, di saluto a due consiglieri uscenti.

Si tratta di Sofia COLOMBO e Anthea NEGULIC che hanno lasciato il seggio in quanto iniziano a frequentare scuole fuori Bollate.

La consegna degli attestati di ringraziamento è stata effettuata dal Sindaco Francesco Vassallo e dalla Sindaca della Giunta dei Ragazzi Emma Lionetti, affiancati dal neo Assessore alle Politiche educative Ida de Flaviis e dal suo predecessore Salvatore Leone.

Ai ragazzi, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a Mirko Luppi, coordinatore del progetto Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per quanto svolto fino ad ora e per quanto sarà fatto in futuro.