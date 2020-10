Bollate: Polizia locale, un domenica di intensa attività

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 12 ottobre 2020 – Una domenica mattina intensa di controlli e sanzioni quella che si è svolta domenica, 11 ottobre, a Bollate.

La Polizia locale, con il vicesindaco Alberto Grassi che ha ricevuto delega Sicurezza urbana, ha effettuato due importanti interventi:

• Un verbale da 500 euro a un cittadino Romeno che circolava con un furgone con targhe rumene nonostante fosse residente in Italia da più di un anno, contravvenendo all’art 132 del Codice della strada. La sanzione è stata pagata immediatamente sul posto, come previsto per i veicoli stranieri.

• A seguire, un blitz in piazza del Mercato per contrastare i venditori abusivi di merce contraffatta, a cui ha fatto seguito il sequestro penale di numerosi abiti contraffatti.

“Si tratta – dice il Vice sindaco Alberto Grassi – di interventi che vogliono dare un messaggio ben preciso ai cittadini di una presenza sempre maggiore delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la legalità e la sicurezza. In particolare la Polizia locale sarà sempre più operativa, intervenendo su cose gravi come le violazioni al codice della strada, ma anche con controlli in città sul rispetto delle regole. Ad esempio sull’obbligo di indossare le mascherine”.