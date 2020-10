Ceriano Laghetto. – Servizi pre e post scuola: quando partiranno?

Il Comune non ha ricevuto ancora risposta dalla scuola

(mi-lorenteggio.com) Ceriano L., 12 ottobre 2020. I servizi di pre e post scuola rivolti ai bambini che frequentano la scuola primaria non sono ancora partiti e al momento non ci sono le condizioni perché possano partire.

Dal 9 settembre scorso, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla direzione scolastica dell’Istituto comprensivo Cesare Battisti la disponibilità degli spazi individuati per lo svolgimento del servizio, ovvero la palestra e due aule, oltre a sala consigliare e biblioteca per le classi che già sono state dislocate in questi ambienti.

La richiesta è stata sollecitata anche lo scorso 21 settembre, ma al momento non è stata ancora comunicata alcuna disponibilità di spazi. Per questo motivo, non è al momento possibile avviare il servizio che pure aveva visto la disponibilità degli operatori della cooperativa incaricata in passato, seppure con un sensibile aumento di costi legato ai nuovi rapporti alunno/educatore necessari per le disposizioni anti-Covid previste dalla legge.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale attivare il servizio non appena saranno resi disponibili gli spazi all’interno del plesso della scuola primaria e degli altri locali in uso all’Istituto scolastico.

V.A.