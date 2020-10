Coronavirus: Mascaretti (FdI) ora il Comune sospenda Area B e C

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2020 – “L’Amministrazione Sala continua a tergiversare sulla nostre richieste sulla chiusura di Area B e Area C oltre a quella per la gratuità dei parcheggi, eppure siamo in piena emergenza” dichiara il capogruppo di FdI a Palazzo Marino Andrea Mascaretti “la salute dei cittadini deve venire prima di ogni altra cosa” prosegue Mascaretti “A maggior ragione se i mezzi pubblici non sono in grado di garantire le distanze dei passeggeri, occorre chiudere Area C, Area B e prevedere per tutti i cittadini la sosta libera gratuita”.

