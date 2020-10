‘LOMBARDIA 2030. LOMBARDIA CHE VORREI’, AL VIA IL BANDO RISERVATO A UNDER 34 PER RACCONTARE CON UN VIDEO IL TERRITORIO

CAMBIAGHI: GIOVANI PROTAGONISTI DEGLI SCENARI DEI PROSSIMI 10 ANNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2020 – Al via il bando promosso da Regione Lombardia riservato agli Under 34 che prevede la creazione di un video di tre minuti che abbia per oggetto l’idea del nostro territorio nei prossimi 10 anni.

UN CONTEST PER REALIZZARE VIDEO – ‘Lombardia 2030. Lombardia che vorrei’ è un’iniziativa nata per incentivare il coinvolgimento dei giovani e dare loro l’opportunità di dimostrare creatività e valorizzare il proprio talento. Il contest punta a promuovere e rilanciare l’immagine della Lombardia attraverso strategie di marketing sociale, territoriale e culturale più vicine ai giovani, soprattutto dopo l’emergenza globale legata alla diffusione del Covid-19. I partecipanti potranno raccontare la loro idea di sport, cultura, partecipazione, territorio, eventi, lavoro, turismo e altro per la Lombardia del 2030.

IL CONCORSO – I prodotti digitali saranno esaminati da un Nucleo di valutazione di Regione Lombardia che sceglierà i cinque migliori video per ogni fascia d’età (18-24, 25-29, 30-34 anni). Per i vincitori di ogni categoria è previsto un premio che va dai mille ai 5 mila euro lordi. Le domande di partecipazione potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it fino alle ore 12.00 del 16 novembre 2020.

UN MODO EFFICACE PER PARLARE AI RAGAZZI – “Un contest di video è sicuramente il miglior modo di parlare ai giovani con il loro linguaggio per promuovere ed incentivare la partecipazione degli Under 34 allo scopo di coinvolgerli nella costruzione della Lombardia dei prossimi 10 anni – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – Abbiamo un progetto ambizioso, promuovere e rilanciare l’immagine della Lombardia dopo l’emergenza globale legata alla diffusione del Covid-19, attraverso idee, emozioni e immagini che raccontino il nostro territorio dei prossimi anni con contenuti dedicati ai temi dell’ambiente, della cultura, del turismo e degli eventi”.