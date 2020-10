MILANO. LA PERIFERIA DEI 166 BORGHI E QUARTIERI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2020 – Il Museo della Macchina da scrivere in Farini con oltre 600 pezzi esposti e l’Abbazia di Santa Maria Bianca al Casoretto, ma anche la Gesetta di lusert al Lorenteggio e Casa Petrarca al Parco delle Cave o i murales a Quarto Oggiaro-Vialba e San Siro con il Cavallo di Leonardo.

Venerdì 16-Domenica 18 ottobre ritorna “PeriferiArtMi – antichi Borghi e nuovi Quartieri della periferia”, iniziativa mensile promossa da Consulta Periferie Milano, con un ampio calendario di appuntamenti (info www.periferiartmi.it), che si ripete il 3° fine settimana del mese (prossimo 20-22 novembre, prosegue febbraio-giugno e settembre-novembre 2021).

A come Assiano, B come Basmetto, C come Cavriano e via dicendo. «Sono 166 i diversi toponimi di antichi Borghi e nuovi Quartieri nei quali si articola la periferia milanese – spiega Giorgio Bacchiega, direttore del Centro Studi Periferie –, la Milano oltre la cerchia della 90-91, l’80% della nostra città, tanto per intenderci». Sconosciuti ai più e magari dimenticati, da conoscere attraverso i numerosi beni artistici, architettonici, paesaggistici e museali ed anche prendersene cura, come l’ex Istituto Marchiondi a Baggio. Poi, il Milan War Cemetery nel Parco di Trenno che, a monito perenne, fa il paio con il Monte Stella, esclusivo punto di osservazione, costruito con le macerie dei bombardamenti. Ma, anche l’antico Comune di Greco ed il millenario Borgo di Figino tra antico e nuovo. Ed altro ancora. «L’obiettivo è quello di offrire una conoscenza diffusa della città – conclude Walter Cherubini, portavoce di Consulta Periferie Milano – affinchè nessun lembo di territorio rimanga dimenticato» e sconosciuto sia ai residenti, ma anche dagli 80mila studenti universitari “fuori sede”. Accolti ed accompagnati a titolo gratuito da associazioni e residenti. A Milano, periferia …

Calendario Venerdì 16-Domenica 18 ottobre 2020

VENERDI’ 16 OTTOBRE

Municipio 7 – Venerdì 16 – ore 11

Cascina Bellaria “accessibile”

Via Cascina Bellaria 90 – PARCO DI TRENNO

Municipio 7 – Venerdì 16 – ore 12

Cavallo di Leonardo e street-art

Piazzale dello Sport 16 (partenza) – SAN SIRO IPPODROMI

Municipio 7 – Venerdì 16 – ore 15-17

Casa Petrarca

Via F.lli Zoia 194 – PARCO DELLE CAVE

Municipio 9 – Venerdì 16 – ore 17-19

Museo della Macchina da scrivere

Via Menabrea 10 – FARINI

SABATO 17 OTTOBRE

Municipio 3 – Sabato 17 – ore 10

Abbazia Santa Maria Bianca della Misericordia

Piazza San Materno 5 – CASORETTO

Municipio 7 – Sabato 17 – ore 11

Milan War Cemetery

Via Cascina Bellaria (oltre civico 90) – PARCO DI TRENNO

Municipio 7 – Sabato 17 – ore 15

Itinerario Andar per il Borgo di Figino

Via F.lli Zanzottera 19 (partenza) – FIGINO

Municipio 7 – Sabato 17 – ore 15

Istituto Marchiondi

Via Noale 1 – BAGGIO

Municipio 8 – Sabato 17 – ore 15

Itinerario Monte Stella, guardiamo Milano

Via Enrico Terzaghi 2 (partenza) – MONTE STELLA-QT8

Municipio 8 – Sabato 17 – ore 15

Itinerario Street art Quarto Oggiaro-Vialba

Via Lessona 43/A (partenza) – QUARTO OGGIARO-VIALBA

Municipio 6 – Sabato 17 – ore 16-17

Gesatta di Lusert – Oratorio San Protaso

altezza Via Lorenteggio 31 – LORENTEGGIO

Municipio 9 – Sabato 17 – ore 17-19

Museo della Macchina da scrivere

Via Menabrea 10 – FARINI

DOMENICA 18 OTTOBRE

Municipio 2 – Domenica 18 – ore 10-19

El Mercatel su la Martesana

Via Tirano – MARTESANA

Municipio 2 – Domenica 18 – ore 16

Passeggiata storica a Greco

Piazza Greco – davanti Chiesa San Martino (partenza) – GRECO

Municipio 8 – Domenica 18 – ore 16

Parco Franco Verga – Itinerario artistico-paesaggistico

Via don Francesco Della Torre 4 – PARCO CERTOSA

Municipio 9 – Domenica 18 – ore 17-19

Museo della Macchina da scrivere

Via Menabrea 10 – FARINI

Municipio 6 – Domenica 18 – ore 18

Casa Museo Alda Merini

Via Magolfa 32 – NAVIGLI