MILANO. RAPINA A BORDO DEL MONOPATTINO, IN MANETTE RAGAZZA 18ENNE

Milano, 12 ottobre 2020 – Ieri pomeriggio la volante dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuta in #PiazzaleLibia per il furto subito da un 17enne. Una coppia di ragazzi, a bordo di un monopattino, ha avvicinato la vittima e, minacciandola con un coltello, si è fatta consegnare il cellulare per poi scappare.

I poliziotti sono riusciti a fermare la ragazza in Piazza Martini e, nella successiva perquisizione domiciliare in zona Monforte Vittoria, hanno rinvenuto 3 telefonini risultati provento di furto.

La ragazza, una cittadina italiana di 18 anni, è stata arrestata per rapina aggravata in concorso e denunciata in stato di libertà per ricettazione.

Redazione