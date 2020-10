Post orario nelle scuole di Buccinasco, al via dal 2 novembre

Nei prossimi giorni sarà disponibile on line la modulistica per l’iscrizione al servizio,

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 ottobre 2020 – Grazie alla collaborazione tra dirigenti scolastici e Amministrazione comunale, a Buccinasco dal 2 novembre sarà avviato il servizio di post orario in tutte le scuole dell’infanzia e primaria degli Istituti Comprensivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini.

Nei prossimi giorni, sul sito internet comunale, sarà pubblicata la modulistica da inviare al Settore

Istruzione per l’iscrizione: oltre alla compilazione della domanda, le famiglie dovranno presentare

un’attestazione del datore di lavoro. Quest’anno infatti il servizio sarà riservato esclusivamente

agli alunni con genitori lavoratori.

Si invitano quindi le famiglie a richiedere già ai propri datori di lavoro un’attestazione che ne

attesti l’occupazione.

“Per venire incontro alle numerose richieste delle famiglie – spiega il vice sindaco David Arboit,

assessore all’Istruzione – abbiamo lavorato per organizzare il servizio del post orario nella massima

sicurezza. Abbiamo richiesto all’aziende che gestisce i protocolli di sicurezza del Comune di

redigere un protocollo specifico e abbiamo avviato manifestazione di interesse/sondaggio per

capire i numeri, cioè le esigenze effettive. L’accettazione delle richieste è stata vincolata

obbligatoriamente a esigenze inderogabili di orario di lavoro certificato mediante documentazione

e il numero dei posti disponibili è stato calcolato proprio in base ai risultati del sondaggio.

L’erogazione del servizio quest’anno deve essere legata al sostegno solo di chi lavora

effettivamente fuori casa a orari fissi e non può farne a meno: nei prossimi giorni apriremo le

iscrizioni, intanto le famiglie interessate sono invitate a richiedere l’attestazione al proprio datore

di lavoro”.

Secondo quanto prevede il Protocollo, saranno formati gruppi composti da un massimo di 12

alunni e un educatore. Le aule saranno sanificate dal personale della cooperativa prima e dopo il

servizio, quindi sia alle 16.30 (al termine dell’orario scolastico) sia alle 18, al termine del post

orario. Prima di entrare in classe (in attesa di sanificazione) i ragazzi attenderanno in un luogo

idoneo di permanenza momentanea.

