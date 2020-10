Test sierologici per i residenti di Buccinasco

L’Amministrazione comunale ha reso noto un Avviso Pubblico per individuare

Buccinasco (12 ottobre 2020) – Test sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 a condizioni vantaggiose

per i residenti di Buccinasco. L’Amministrazione comunale ha reso noto un Avviso Pubblico (nella

sezione ‘Gare e concorsi’ del sito internet comunale) rivolto a laboratori di microbiologia e virologia disposti a stipulare una Convenzione con il Comune in modo da offrire la prestazione, extra

Servizio Sanitario Regionale, a tariffa agevolata.

“Nell’attuale fase dell’emergenza Covid 19 assume particolare rilevanza l’erogazione dei test diagnostici di tipo sierologico – spiega Grazia Campese, assessora alla Politica per la promozione della

salute e la prevenzione – che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi contro il Sars-Cov-2. I test sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in

una comunità e per individuare anche in individui asintomatici l’identificazione dell’infezione. Per

questo abbiamo pensato di formare un elenco di laboratori disponibili a erogare questo servizio a

un costo inferiore al prezzo di mercato: anche eseguendo il test privatamente, quindi, i nostri cittadini avranno agevolazioni e condizioni vantaggiose”.

“Il bando resterà sempre aperto – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – e l’elenco sarà aggiornato con

cadenza trimestrale. Desideriamo così offrire ai nostri cittadini l’opportunità di verificare l’eventuale avvenuta esposizione al virus e decidere di sottoporsi al tampone. In parallelo ribadiamo la necessità di rispettare le regole di comportamento (mascherina al chiuso e all’aperto, distanza, frequente igiene delle mani) e l’opportunità di scaricare l’app Immuni a tutela della nostra salute e di

quella altrui. I contagi sono in aumento, anche a Buccinasco: dobbiamo fare il possibile e agire con

responsabilità”.