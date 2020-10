Abbiategrasso. Scuola, coronavirus: chiuse in via precauzionale di altre due classi

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 13 ottobre 2020 – Dopo la disposizione, durante le scorse settimane, dell’isolamento domiciliare per gli studenti di due classi, che riprenderanno nei prossimi giorni la normale attività, è stata sospesa in via precauzionale la frequenza anche in altre due classi delle scuole cittadine a seguito della presenza di due alunni risultati positivi al Covid-19. I casi sono stati segnalati in una sezione delle primarie e in una delle scuole dell’infanzia.

“Si tratta di misure del tutto preventive attuate dalle dirigenze scolastiche in attesa di ulteriori disposizioni da parte di Ats – precisa l’assessore all’Istruzione Eleonora Comelli – Gli istituti hanno provveduto a informare tempestivamente le famiglie, raccomandando la massima cautela e responsabilità nel rivolgersi immediatamente al pediatra in caso di eventuali problemi di salute. Le condizioni dei bambini coinvolti tuttavia – rassicura infine l’assessore – non sono al momento particolarmente preoccupanti. Uno di loro inoltre non si recava a scuola già da diversi giorni”.

Redazione