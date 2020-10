BAREGGIO – SENSO UNICO ROVEDA, PRONTI A RIVOLGERCI ALLE SEDI OPPORTUNE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 13 ottobre 2020 – “Ricorreremo in tutte le sedi opportune per tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini di Bareggio, in particolare di quelli che abitano vicino al confine con Sedriano”.

Così l’assessore alla Viabilità Roberto Pirota dopo l’entrata in vigore del senso unico in via San Massimo, alla Roveda, istituito ieri dall’Amministrazione comunale di Sedriano. “Un provvedimento assurdo e illogico che, fin dalle prime ore, sta creando gravissimi disagi alla viabilità, con code chilometriche di auto dirette verso Bareggio che vanno a congestionare ulteriormente la ex statale 11 – ha dichiarato Pirota -. Tengo a sottolineare che la nostra Amministrazione non è mai stata informata in via ufficiale e coinvolta su questo progetto, nonostante le pesanti ripercussioni che ha sul nostro territorio e sui nostri cittadini. Per questo ci rivolgeremo a chi di dovere affinché il progetto venga rivisto”.