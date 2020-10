COVID. “I LUOGHI DELLO SPETTACOLO SONO UN MODELLO”: LA LETTERA DEGLI ASSESSORI ALLA CULTURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

Teatri, auditorium, cinema, rappresentano oggi un modello di efficacia nell’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19. Il rigore con cui il mondo dello spettacolo rispetta le indicazioni medico-sanitarie garantisce la massima sicurezza per lavoratori del settore e pubblico, come dimostrano i dati statistici raccolti da AGIS. Siamo quindi molto soddisfatti delle misure assunte nell’ultimo DPCM che hanno fatte salve le ordinanze regionali che modulano con criteri di proporzionalità il contingentamento degli spettatori sulla base delle effettive capienze e dimensioni delle sale da spettacolo, accogliendo così l’appello che abbiamo lanciato la settimana scorsa.

Ci auguriamo che questo sforzo a tutelare un comparto che ha dimostrato un così grande senso di responsabilità in questi mesi sia condiviso e sostenuto dagli stessi Presidenti di Regione, mantenendo le deroghe in vigore o introducendone di nuove, senza attuare provvedimenti di natura restrittiva.

Cautela e fiducia sono ingredienti fondamentali per contenere il contagio e al tempo stesso riacquistare una nuova dimensione di normalità, dove il riavvicinamento sociale generato dalla cultura rafforza il legame di comunità pur nel necessario distanziamento fisico.

Luca Bergamo, Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale – Roma

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura – Milano

Eleonora de Majo, Assessora alla Cultura e al Turismo – Napoli

Barbara Grosso, Assessora alle Politiche Culturali, dell’Istruzione, per i Giovani – Genova

Francesca Paola Leon, Assessora alla Cultura – Torino

Matteo Lepore, Assessore alla Cultura e al Turismo – Bologna

Paola Mar, Assessora al Patrimonio, Toponomastica, Promozione della città e Università – Venezia

Paolo Marasca, Assessore alla Cultura – Ancona

Ines Pierucci, Assessora alle Politiche Culturali e Turistiche – Bari

Paola Piroddi, Assessore alla Cultura – Cagliari

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura – Firenze