Grigliare in maniera seria: ecco errori comuni da evitare!

Milano, 13 ottobre 2020 – Grigliare è una cosa seria. Lo sa chi è appassionato, chi ama mangiare la carne e chi ama soprattutto cucinarla. Per la griglia non vigono regole comuni della cucina, ma bensì delle regole precise che riguardano non solo la griglia in sé, ma anche il tipo di carne utilizzato. La brace è qualcosa di apparentemente semplice, ma estremamente complicato se si vuole ottenere un risultato davvero impeccabile. Ecco perché abbiamo deciso di darvi delle indicazioni su alcuni errori comuni da evitare!

Consigli utili

Prima di parlare di ciò che non si dovrebbe fare per una grigliata ottimale, vogliamo parlare di ciò che andrebbe fatto. Ci sono delle piccole regolette che andrebbe bene seguire. In primo luogo si consiglia sempre di tirare fuori la carne dal frigo con ampio anticipo, questo perché la carne fredda quando viene posta su braci calde subisce una forte escursione termica e perde tante quantità di sangue e nutrienti. Non vi fissate sull’eliminazione del grasso dalle fette di carne: la maggior parte di esso si scioglie durante la cottura e dà sapore alla carne stessa. Se si sta cuocendo una salsiccia, sarebbe meglio bucherellarla con una forchetta, solo se è cotta per intero. In questo modo si perderà il grasso in eccesso. Alcuni, però, credono che così facendo la salsiccia possa diventare secca, quindi usate parsimonia nel fare i forellini.

Altro punto fondamentale è quello riguardante la marinatura. Questa viene spesso trascurata, ma carni come pollo e vitello traggono un enorme giovamento. Si può dare ampio sfogo alla propria fantasia: si possono utilizzare aceto, birra, limone, vino bianco, olio di oliva, erbe di tutti i tipi, come rosmarino, salvia, cipollina. E ovviamente non può mancare l’aglio. Alcuni aggiungono anche qualche salsa, direttamente nella marinatura. Si consiglia di lasciare la carne almeno due o tre ore nella marinatura per renderla più efficace. Alcuni la lasciano a marinare persino per 24 ore.

Altra cosa da non trascurare è la brace, ovviamente. La griglia dev’essere pulita e soprattutto molto calda. Si consiglia eventualmente di ungerla prima. Non va appoggiata sulla brace ardente, ma deve mantenere una certa distanza e soprattutto la brace deve essere accesa per almeno un’ora prima della cottura. Si consiglia di scegliere pezzi di legno o carbonella molto grossi; evitare diavolina o liquidi infiammabili, che possono impregnare di odori non gradevoli la carne. La carbonella è pronta solo quanto la cenere diventa bianca e il fuoco acceso, vivo, sarà spento.

Errori da evitare

Ricollegandoci a questo discorso, un errore da evitare è sicuramente quello di accendere la brace poco prima di cucinare. Questa va accesa con calma, ci possono volere anche 40-45 minuti, ma è tutto normale! State attenti alla legna che usate: la legna, infatti, dev’essere bella stagionata, asciutta, altrimenti, anche se naturale, può essere deleteria per tutta la brace. Prima di mettere su la griglia, assicurarsi che la legna sia diventata carbone. Evitare liquidi infiammabili. Ci sono dei cesti appositi, chiamati cesti accenditori, che costano poco e sono davvero molto utili allo scopo! Si può optare anche per della pietra focaia. Anche riempire tutta griglia è un errore che commettono in tanti. La griglia non va riempita del tutto perché si palesa quasi certamente un calore poco omogeno e questo fa sì che alcuni pezzi di carne siano più cotti di altri. Insomma, la gestione della cottura diviene davvero complicata e controproducente. Oltretutto, spesso capita che, non trovando lo spazio adeguato, alcuni pezzi vadano persi. Si deve pensare che la brace consente una cottura varia: dalla parte più calda, passando per le zone meno calde. Importante sarebbe anche cercare di iniziare a cuocere sempre prima le carni che necessitano una cottura più lenta e duratura, rispetto, ad esempio, alla carne di manzo. Le verdure, infine, andrebbero cotte all’inizio, perché altrimenti il loro sapore verrebbe contaminato dalla carne! Non c’è bisogno che queste siano gustate calde…

L. M.