Puliamo Rozzano 2020, volontari in azione per pulire parchi e giardini

Appuntamento in piazza Foglia domenica 18 ottobre a partire dalle ore 10. Nella stessa giornata l’associazione Ape Natura organizza un piccolo mercatino nella natura all’Oasi Smeraldino

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 13 ottobre 2020 – Una giornata green, all’insegna della natura e del rispetto ambientale. Anche quest’anno l’amministrazione comunale aderisce a Puliamo il mondo, la storica campagna di volontariato dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati da spazi pubblici e ambienti naturali in tutta Italia. L’appuntamento a Rozzano è per domenica 18 ottobre in piazza Foglia. Dalle ore 10 alle ore 13 saranno organizzati gruppi di lavoro con i volontari che vogliono rimboccarsi le maniche per la pulizia del parco e di alcune aree specifiche.

L’iniziativa è aperta a famiglie, bambini e tutti i cittadini volonterosi di collaborare ed offrire il proprio contributo concreto per un territorio pulito. Le attività verranno svolte nel rispetto della vigente normativa di emergenza sanitaria. Tutto il materiale necessario per le attività di pulizia (guanti, sacchi, pinze, pettorine e cappellini) verrà fornito ai partecipanti nel corso della mattina stessa, mentre le mascherine di protezione personale dovranno essere già indossate in autonomia.

“Un impegno in prima persona per l’ambiente che rafforza anche il senso di appartenenza alla nostra città e al nostro territorio – commenta il sindaco Gianni Ferretti – l’amministrazione comunale aderisce con entusiasmo a questa iniziativa, vogliamo avere un impatto positivo sulla città e contribuire a costruire insieme un ambiente migliore per le nuove generazioni”.

“Puliamo Rozzano è un’occasione unica per costruire una nuova armonia tra le persone e l’ambiente – aggiunge Lucia Galeone, assessore alle politiche ambientali – un gesto collettivo di sostenibilità ambientale concreto ed importante che può generare effetti positivi per tutti”.

In occasione di questa giornata dedicata all’ambiente si mettono all’opera anche i volontari dell’oasi smeraldino a Valleambrosia. Dalle ore 10 alle ore 17 l’associazione APE Natura organizza un piccolo mercatino nella natura con bancarelle di articoli fatti a mano, decoupage, casette per gli uccellini, mangiatoie e altri oggetti realizzati da diverse associazioni naturaliste e animaliste.

L’iniziativa sarà organizzata in collaborazione con Madre Terra Veg che offrirà, su prenotazione, l’opportunità di gustare una selezione di pietanze vegane. In quella giornata non ci saranno visite guidate all’interno dell’area protetta dell’oasi ma sarà comunque possibile prenotare la propria visita per il primo week end del mese. Durante la giornata saranno rispettate tutte le misure di sicurezza e di distanziamento indicate dalla normativa anti Covid.