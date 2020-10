Abbiategrasso partecipa alle giornate Fai d’Autunno

Questo weekend e il prossimo visite guidate all’Annunciata e a Palazzo Stampa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2020 – Il 17-18 e il 24-25 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno, che quest’anno coinvolgeranno anche due gioielli architettonici della città di Abbiategrasso: l’ex convento dell’Annunciata e Palazzo Stampa. Cittadini e turisti avranno la possibilità di compiere una visita guidata di questi due splendidi edifici storici.

“Siamo molto contenti di poter aprire i nostri spazi per ospitare questo evento ogni anno così apprezzato e seguito – commenta l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi – Per Abbiategrasso sarà certamente un’occasione sia per far conoscere le nostre bellezze storiche che per far vivere la nostra magnifica città anche a chi arriva da più lontano. Opportunità come queste danno un importante slancio turistico che può portare a ricadute positive anche per gli esercenti cittadini”.

Quest’anno, per garantire il sereno svolgimento della manifestazione in accordo alle normative anti-covid19, sara possibile partecipare alle visite solo prenotandosi su www.giornatefai.it, scegliendo il luogo, il giorno e l’orario preferiti. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso).

A fronte della registrazione sara richiesto un contributo di 3 euro pagabile con carta di credito o Paypal (esclusi i bambini di eta inferiore ai 6 anni).

Durante le visite sara obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina, e il rispetto delle indicazioni dei volontari relative alle norme anti-assembramento.