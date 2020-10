BERGAMO. INAUGURATO ACCELERATORE LINEARE, OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII SEMPRE PIU’ ALL’AVANGUARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2020 – La visita del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è proseguita all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove ha assistito all’inaugurazione del nuovo acceleratore lineare della Radioterapia, uno strumento che, grazie alla sua tecnologia avanzata offre alta precisione, accuratezza e rapidità anche nei trattamenti più complessi, aggiornando la dotazione tecnologica della Radioterapia del Papa Giovanni, che effettua ogni anno 1.000 nuovi cicli di trattamento.

Il macchinario è stato acquisito grazie a un finanziamento di Regione Lombardia che ha messo a disposizione 3 milioni di euro tra acquisto e installazione.

L’acceleratore lineare è solo l’ultimo acquisto in termini di aggiornamento tecnologico. L’Ospedale nei suoi 11 dipartimenti, infatti, dispone, tra l’altro, di altri 3 acceleratori, 7 angiografi digitali, 13 apparecchiature radiologiche digitali, 2 mammografi digitali, diversi portatili per radiografia e radioscopia, 5 tomografi assiali computerizzati, 3 teleortopanoramici.

“Vedo un ospedale di altissima qualità da un punto di vista tecnologico e non solo. Il nuovo macchinario, non solo risponde alle esigenze degli operatori in termini di precisione, ma è anche di facile utilizzo. Stiamo iniziando una serie di interventi sia sugli immobili per l’ammodernamento degli stessi, sia per l’adeguamento tecnologico dei macchinari in generale, per essere sempre più all’avanguardia”.