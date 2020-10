Il Martinitt compie dieci anni. Sempre più al centro della cultura

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2020 – Nell’ottobre 2010, appena strappato all’abbandono e restaurato, l’antico teatro degli orfanelli milanesi, sotto la gestione della società La Bilancia, resuscitava a nuova vita e si imponeva sulla piazza meneghina come tempio della commedia brillante italiana. Da sala teatrale di qualità si apriva subito a diverse forme di cultura: prosa, musica, danza, dibattiti, eventi e cinema. Poi quest’estate, in piena era Covid, con la nuova Arena Milano Est, la vera grande svolta. Non più solo la cultura al centro, ma la consapevolezza di essere diventato un polo multifunzionale al centro della cultura. Così, per il compleanno, IL Martinitt si regala non solo una nuova, intera stagione di spettacolo quando molte sale non hanno ancora riaperto, ma anche una veste tutta rinnovata, che celebra il suo nuovo ruolo nel panorama culturale non solo milanese.