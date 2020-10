La Lombardia è dei giovani: presentato il progetto “Piattaforma Regionale Orientamento”

Milano, 14 ottobre 2020. Presentata presso la sede dell’Anci Lombardia, con una conferenza stampa, la “Piattaforma Regionale Orientamento”, il cui obiettivo principale è la condivisione e la gestione in rete, di servizi di orientamento per i giovani dai 15 ai 34 anni, gratuiti e messi disposizione delle famiglie e degli operatori dei servizi Informagiovani, per potenziare il patrimonio informativo, acquisire e valorizzare soft skills e nuove competenze.

In sintesi far dialogare due mondi, formazione e lavoro, con un supporto valido, grazie alla riqualificazione degli operatori Informagiovani, che parta dall’aiuto alla costruzione di un valido Curriculum, all’allenamento al colloquio di lavoro, magari effettuato a distanza, per esercitarsi all’uso di tecnologie sempre più snelle e veloci. La Piattaforma, inoltre fornirà la segnalazione di corsi professionali, di dottorato, master universitari e informazioni a carattere locale, un’occasione per i giovani di perfezionare le proprie competenze e nel contempo un servizio utile alle aziende per identificare i talenti idonei per le specifiche attività professionali. a valenza regionale.

Capofila del progetto il Comune di Cremona, attraverso il Servizio Informagiovani, in partnership con la Città Metropolitana di Milano e i Comuni di Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese e il partner tecnologico Jobiri.

Il progetto vincitore del bando 2020 “La Lombardia è dei giovani “ ha ottenuto un finanziamento di 200.159,00 euro e offre ai giovani under 34 opportunità formative e occupazionali, tramite un sistema virtuoso, che incrocia domanda e offerta. Una particolare attenzione ai giovani, una fascia fra le più penalizzate dalla crisi da pandemia, così come evidenziato dal Consigliere delegato alle Politiche Giovanili della Città metropolitana di Milano Giorgio Mantoan, intervenuto alla conferenza: “Per affrontare temi complessi come l’occupazione giovanile e il passaggio formazione-lavoro sono necessarie strategie nuove e l’impegno comune di tutte le Istituzioni. Impegno che è tanto più essenziale oggi, nel mezzo di un’emergenza sanitaria in cui i giovani hanno pagato un prezzo molto alto. Come Città Metropolitana di Milano siamo orgogliosi di far parte di questa rete istituzionale e lavoreremo perché questo nuovo progetto si traduca in un’opportunità concreta per tutti i giovani lombardi e in particolare per quelli della nostra area metropolitana”.

La “Piattaforma regionale orientamento” ha spiegato inoltre,il Sindaco di Novate Milanese Daniela Maldini, aggiunge un carattere di estrema contemporaneità alle azioni di orientamento professionale e formativo, che il Comune, partner del progetto, svolge attraverso il proprio Informagiovani. E’ la concretizzazione della capacità di lettura dei tempi, di uso delle nuove tecnologie e di interpretazioni delle esigenze del territorio in costante mutamento”. Tutte le azioni progettuali, saranno condivise attraverso una comunicazione diffusa e attuata tramite iniziative a livello regionale e territoriale, un elemento strategico che accompagnerà lo sviluppo della “Piattaforma di orientamento” da ottobre 2020 a ottobre 2021, con il coinvolgimento economico della rete di partner e soggetti sostenitori, per garantire la funzionalità anche per le successive tre annualità.