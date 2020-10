Lavaggio strade Buccinasco, attenzione ai divieti!

Buccinasco (14 ottobre 2020) – Per consentire un efficace pulizia del territorio nel periodo autunnale/invernale (con la caduta delle foglie), dal 1° ottobre in alcune vie di Buccinasco sono stati introdotti i divieti di sosta, segnalati da appositi cartelli con l’indicazione di giorni e orari.

Per le prime settimane, i cittadini trasgressori hanno trovato sulle proprie auto avvisi e non multe per divieti di sosta. Attenzione! Da domani, 15 ottobre, chi lascia l’auto nei giorni di divieto, invece, rischierà di ricevere la sanzione.

È importante ricordare che il divieto per il lavaggio strade vige per tutto il periodo del cartello e non solo “fino a che la spazzatrice non sia passata”. Quindi le auto NON devono essere parcheggiate anche se sono evidenti i segni del passaggio della spazzatrice.