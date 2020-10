Milano Citylife. Fondazione Fiera: ai piedi delle tre Torri svelata una targa per piazzetta IRI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 202o – Ieri pomeriggio, ai piedi dei tre grattacieli di Milano, davanti alla ex porta Carlo Magno, adiacente a via Domodossola, dove oggi c’è anche la fermata della omonima linea 3 della metropolitana, è stata svelata la targa della piazzetta Iri, all’interno dell’area di Fondazione Fiera Milano, sotto le Tre Torri, ovvero i tre grattacieli di Citylife, il moderno quartiere milanese con centro commerciale e parco, sorto dopo il recupero di gran parte dell’area dell’ex Fiera cittadina.

“Un’occasione non per celebrare il passato, ma per prendere qualche elemento di guida per il futuro” le parole del presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, che ha svelato la targa insieme, tra gli altri, a Romano Prodi che è stato a lungo guida dell’Iri negli anni Ottanta.

“L’Iri – ha sottolineato Pazzali – ha formato la classe dirigente che ha governato il paese, quando la sua politica industriale era forte e l’Italia aveva una posizione di leadership. Come Fiera di Milano dobbiamo fare la nostra parte, riprendendoci quel ruolo di strumento per la politica industriale: da 100 anni la Fiera è volano importantissimo per l’economia e nei nostri padiglioni si generano, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi per 46,5 miliardi di euro”.

Oggi, ha aggiunto l’ex presidente Prodi, “il quadro industriale è completamente diverso, ma l’eredità che dobbiamo avere dall’Iri è tornare a costruire una strategia nazionale in un nuovo contesto che è completamente diverso”.

Sulla stessa lunghezza anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, secondo cui “mai come in questo momento il nostro Paese ha bisogno di politica industriale e una visione del futuro: stanno arrivando risorse dall’Europa che possono cambiare il nostro, ma dobbiamo fare in modo che ci sia un’idea di paese e di sviluppo”.

A celebrare l’inaugurazione anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, e Luigi Roth, in passato primo presidente di Fondazione Fiera Milano. “Un po’ di anni fa volli fortemente l’intitolazione di questa piazza all’Iri – ha raccontato Roth – Nessuno in Italia è stato capace di avere concetto sull’invesitimento come l’Iri”, ha concluso l’ex presidente della Fondazione Fiera Milano.

V. A.