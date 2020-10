Passaggio del Giro d’Italia ad Abbiategrasso: video in archivio

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 14 ottobre 2020 – Venerdì 23 ottobre ad Abbiategrasso transiterà il Giro d’Italia 2020, nell’ambito della 19esima tappa della gara, la Morbegno-Asti: un percorso di 253 km che toccherà anche diversi Comuni del nostro territorio quali Vittuone, Cisliano, Arluno e Sedriano. Il passaggio della corsa ad Abbiategrasso è previsto dopo le 13: verrà percorso il tratto di strada dalla rotonda di viale Giotto che interseca la Sp114, imboccando poi la via Dante fino a immettersi sulla Sp494. E’ previsto quindi il blocco della circolazione stradale su tutte le intersezioni inerenti il percorso di gara a partire dalle 11.

“Siamo molto contenti che questa rinomata manifestazione sportiva coinvolga ancora una volta la nostra città – commenta il sindaco Cesare Nai – Ci auguriamo che possa svolgersi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza grazie alla collaborazione di tutti i cittadini”.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è previsto il consueto passaggio della carovana. “Invitiamo i cittadini ad evitare gli assembramenti in prossimità della corsa – afferma l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi – La tutela dei cittadini e il corretto svolgimento della manifestazione verranno garantiti dalla presenza degli agenti della Polizia locale, dalla Protezione civile, dalla disponibilità dei Nonni Vigile, dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Alpini e dai volontari delle associazioni sportive che hanno dato la loro disponibilità”.

Informazioni sulla tappa Morbegno – Asti

Si tratta di una tappa parzialmente di recupero, adatta ai velocisti, ma non perfettamente piatta. Da Morbegno si segue il lato nord della valle fino all’imbocco del lago di Como. Qui la carreggiata si restringe per tutto il tratto lungo la riva del lago fino a Como (il tratto è caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie e dall’attraversamento di numerosi centri cittadini). Dopo Como la corsa attraversa tutta la pianura Padana fino a raggiungere Casale Monferrato per strade ampie e rettilinee in cui occorre segnalare negli attraversamenti cittadini numerosi ostacoli urbani come rotatorie, dossi e spartitraffico. Unica piccola asperità l’ascesa all’Abbazia di Masio prima degli ultimi chilometri assolutamente pianeggianti.

Ultimi 5 km completamente pianeggianti con diverse rotatorie (che comportano alcuni restringimenti in entrata e uscita) fino all’ultimo chilometro. Due curve sinistra-destra tra l’ultimo km e i 550 m portano al rettilineo finale. Arrivo su asfalto di larghezza 7.5 m.